social.gov.tn.. التقديم على منحة 300 دينار تونسي 2024 عبر وزارة الشئون الاجتماعية وشروط الحصول عليها

أوضحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تونس عن كيفية التقديم على منحة 300 دينار تونسي 2024، لكي يتمكن المواطنين من تقديم طلباتهم بسهولة والاستفادة من الدعم المالي دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة وتفادي التزاحم، وضعت الوزارة شروطا محددة لضمان وصول المنحة للفئات المستحقة، وهذا هو الهدف الرئيسي لبرنامج منحة تونس بقيمة 300 دينار.

التقديم على منحة 300 دينار تونسي

أفصحت الجهات المعنية عن طريقة التقديم على منحة 300 دينار تونسي 2024، حيث تؤكد الحكومة التونسية على التزامها بتحسين مستوى حياة الأسر والفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل في جميع مناطق تونس، وتهتم الحكومة بشكل مستمر بتقديم المنح والمساعدات الحكومية، ويمكن للمواطنين التقديم عليها عبر الانترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

من ثم اضغط على الخيارات الإلكترونية الموجودة في الجزء العلوي على يسار الصفحة.

عندما تفتح الصفحة، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اضغط على “لست روبرت”، ثم ادخل كلمة المرور.

وضع البيانات المطلوبة منك في الحقل المناسب.

ثم يجب عليك إلصاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

اضغط على زر الموافقة على جميع الشروط المتعلقة بالمنحة.

في النهاية، انقر على زر إرسال الطلب وانتظر الرد على طلبك.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونسي

تشدد وزارة الشئون الاجتماعية على أن الأفراد الذين يستحقون منحة 300 دينار تونسي يجب أن يتوافروا فيهم الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم للمنحة من جنسية تونسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بصورة دائمة داخل تونس.

عدم تجاوز دخل المتقدم للمنحة الشهرية 180 دينار تونسي.

يجب على الشخص الراغب في التقديم أن يكون مسجل في الهيئة التونسية للتأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

لا ينبغي للشخص المتقدم أن يمتلك وظيفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

الوثائق المطلوبة للتقديم على منحة 300 دينار تونسي

حتى يتمكن الراغبين في الحصول على منحة 300 دينار تونسي يجب عليهم تقديم كافة الوثائق المطلوبة، والتي تتمثل فيما يلي: