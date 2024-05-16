تردد القنوات
استقبل.. تردد قناة سبيس تون 2024 وشاهد جميع افلام الكرتون بجودة FHD على جميع جميع الاقمار الصناعية
يبحث العديد من الأفراد عن تردد قناة سبيس تون 2024، التي تعد من أفضل افضل القنوات الفضائية التي تهتم بعرض محتوى هادف وواضح للمواطنين، كما تحرص القناة دائما على توفير تقنيات حديثة ومتطورة بشكل ملحوظ حتى تساعد الأفراد في الحصول على المستوى المميز من جودة العرض محتوى مثير.
تردد قناة سبيس تون 2024
قناة سبيس تون من القنوات التي تهتم بتحديث التقنيات و الاعدادات الخاصه بالقناه على اجهزة الرسيفر حتى يحصل الفرد على الجودة المثالية، بينما يمكن تردد القناه الجديد من خلال السطور التالية:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- تردد القناة: 11785
- يأتي معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500
- كذلك يأتي معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- ويأتي جودة القناة: HD
تردد قناة سبيس تون على العرب سات
يمكنك تنزيل قناة سبيس تون عبر القمر الصناعي عربسات، وذلك من خلال إدخال المعلومات الآتية:
- القمر الصناعي: العرب سات.
- تردد القناة: 12341
- و معامل الاستقطاب: عمودي.
- كما يأتي معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ للقناة 6/5
- جودة القناة: HD
خطوات تثبيت قناة سبيس تون على جهاز الريسيفر
لكي تتمكن من تنزيل قناة سبيس تون على أجهزة الريسيفر بين قائمة قنواتك، يجب اتباع الخطوات الآتية:
- أولا، قم بالانتقال الى القائمة الرئيسية و قم بالضغط عليها من جهاز التحكم للجهاز.
- ثانياً، بعد ذلك أنقر فوق أيقونة الإعدادات واختار خانة التثبيت اليدوي.
- ثالثا، قم باختيار القمر الصناعي سواء كان العرب سات النايل سات.
- رابعا، قم بإضافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقناة مثل التردد ومعدل التصحيح والاستقطاب.
- في النهاية قم بالنقر فوق أيقونة التثبيت وانتظر قليلا حتى يتم ظهور القناة علي قائمة القنوات.