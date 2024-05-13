تسجيل العازب في حساب المواطن… هل يحق للعازب الاستفادة من حساب المواطن.. اعرف التفاصيل

برنامج حساب المواطن هو مبادرة حكومية سعودية تهدف إلى دعم المواطنين المحتاجين وتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات المالية، يستند البرنامج على فكرة تحديد الأسر المستحقة للدعم المالي من خلال تحليل بياناتها وتقدير احتياجاتها المالية، ويقوم البرنامج بتوفير دعم مالي شهري للأسر المستحقة، وذلك عبر تحديد مبلغ معين يتم صرفه لكل أسرة وفق لشروط والمعايير المحددة، يتم تقديم الطلبات وإدارة الحسابات من خلال منصة إلكترونية متاحة عبر الإنترنت، مما يسهل عملية التواصل وتقديم الخدمات للمستفيدين، وتعتمد عملية تحديد المستحقين للدعم على عدة عوامل منها الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والظروف الاجتماعية.

نصيب الأفراد في حساب المواطن

العائلة تتلقى مبلغ 720 ريال كل شهر. فيما يحصل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عام على مبلغ 216 ريال شهريا. أما الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عام فيحصلون على 360 ريال شهري.

شروط تسجيل الأعزب في برنامج حساب المواطن

بناءً على التعديلات الجديدة التي تمت على البرنامج، وزارة الموارد البشرية قامت بفتح الباب أمام عدد كبير من فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود للتسجيل في حساب المواطن، بشرط توفر المعايير المطلوبة التي حددتها الوزارة، وفيما يلي الشروط التي يجب توافرها لتسجيل العزاب في حساب المواطن: