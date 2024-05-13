رسميا موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 تقوم التربية والتعليم المصرية بتوفيره للطلاب وأولياء أمورهم حتى تساعدهم في الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة وبشكل إلكتروني، وقد قامت الوزارة بتوضيح الخطوات اللازم اتباعها حتى يتم استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي والتعرف على الدرجات بالتفصيل في كافة المواد من خلال البحث بالاسم ورقم الجلوس، و نوافيكم بالمزيد من التفاصيل في السطور التالية.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024

يستطيع كل طالب وولي أمر الدخول إلى موقع نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 للتعرف على الدرجات في جميع المواد بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي .

ثم اختر الخدمات الإلكترونية.

بعدها انقر على زر نتائج الطلاب.

قم بتسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به في الحقول المخصصة لذلك.

اضغط على زر البحث.

انتظر قليلًا حتى تظهر الدرجات بالتفصيل.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

يتم تفعيل موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهورها، ولقد انتهى الطلاب من أداء هذه الامتحانات منذ يومين تقريبًا، وبعدها بدأت لجان التصحيح في عملها مباشرة وقد صرح السيد وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية أنه يشرف بنفسه على عمليات التصحيح وبمجرد أن تنتهي النتائج ويتم اعتمادها رسميًا سيتم رفعها إلكترونيا حتى يتمكن الطلاب من التعرف على معدلاتهم بكل سهولة وبخطوات بسيطة.

وتعمل الوزارة على توفير النتائج لجميع الصفوف الدراسية بشكل إلكتروني حتى تسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم دون أن يحتاجوا إلى النزول والذهاب إلى المدارس وعمل ازدحام وتكدس، ويجب على جميع الطلبة وأولياء الأمور البحث عن النتائج من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، وعدم استخدام أي مواقع أخرى غير رسمية.