رابط الحصول على ارقام الجلوس في سلطنة عمان 2024… عبر موقع وزارة التعليم بعمان

مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي ، بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن رابط الحصول على ارقام الجلوس في سلطنة عمان 2024، والذي يستطيع الطالب من خلاله الدخول لامتحانات العام الدراسي 2024 في سلطنة عمان ، وأعلنت وزارة التعليم العمانبة عن تدشين رابط الكتروني للحصول على ارقام جلوس الطلاب استعداداً لأداء الامتحانات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً سوف نتعرف سوياً على رابط الحصول على ارقام الجلوس في سلطنة عمان 2024…

رابط الحصول على ارقام الجلوس في سلطنة عمان 2024

حيث أعلنت وزارة التعليم بسلطنة عمان عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن رابط ارقام الجلوس سلطنة عمان وهذا ما سوف نستعرضه خلال السطور التالية…

في البداية يجب الدخول للموقع الرسمي للمنصة التعليمية.

اضغط على تسجيل الدخول بإستخدام كلمة المرور والخاصة بولي الأمر.

ثم اضغط على خانة أعمالي.

ثم اضغط على قائمة أعمال مدرسية.

بعد ذلك اضغط على خانة التقارير.

في النهاية اضغط على “طباعة أرقام الجلوس”.

موقع زاويتي وزارة التربية والتعليم

وقد أعلنت وزارة التعليم العمانية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب ، تيسيراً للطلاب وتوفير للوقت والمجهود ، وتعد منصة زاويتي من أهم المنصات الالكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية للطلاب ومنها بنك الأسئلة في جميع المواد لكافة المراحل الدراسية ، وإليكم خطوات التسجيل…