“حمل PUBG Mobile 3.2”.. تنزيل تحديث ببجي الجديد 3.2 ومتطلبات تشغيل الإصدار الأخير على الجوال

أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي عن إتاحة التحديث الأخير مع إضافة المزيد من التحديثات على الألوان والرسومات، بالإضافة إلى توفير أسلحة ذات تقنية عالية بجانب العديد من السمات الأخرى المميزة، وهذا ما دفع الكثير في معرفة كيفية تنزيل ببجي التحديث الجديد 3.2، ويمكن تحديث اللعبة بكل سهولة من خلال إحدى المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات والألعاب، أو من خلال الموقع الرسمي للعبة في حالة تحميلها على جهاز الكمبيوتر، لذا نوافيكم خطوات تنزيل التحديث الجديد مع توضيح الخطوات بالتفصيل.

تنزيل تحديث ببجي الجديد 3.2 PUBG Mobile

بعد أن تم الإعلان عن توفير التحديث الجديد من لعبة ببجي رغب الكثير في معرفة أهم التحديثات، وتأتي تحديثات اللعبة متمثلة في تحسين الرسومات وزيادة التحكم في اللعب، وأيضا جودة الألوان، ويمكن تحميل التحديث الجديد للتعرف على تفاصيل التحديثات الأخيرة:

زيارة صفحة اللعبة عبر الدخول إلى متجر الألعاب ومن ثم البحث عن اللعبة.

بعد أن قمت بالنقر على أيقونة اللعبة بهدف الدخول إلى الصفحة الرئيسية تقوم بالنقر على زر تحديث المتواجد في يسار الصفحة.

تنتهي عملية التحميل بعد عدة دقائق.

تقوم بفتح اللعبة وإعادة تسجيل الدخول من خلال تدوين بيانات الحساب.

سيتم عرض كافة التحديثات المضافة تبعا إلى الإصدار الأخير.

متطلبات تشغيل ببجي على الجوال

نظرا إلى كثرة محبين لعبة ببجي يرغب الكثير في معرفة إمكانات الهواتف التي تناسب لعبة ببجي، وتأتي كالتالي: