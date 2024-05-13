لولو الدلوعة هتبسط عيالك.. تردد قناة وناسة لولو للأطفال 2024 وكيفية ضبطها على الرسيفر

في الفترة الأخيرة استطاعت قناة وناسة أن تحقق شهرة واسعة في العالم العربي، مما دفع الكثير إلى البحث عن تردد قناة وناسة كيدز، وذلك يرجع إلى محتواها المميز الذي يناسب الطفل، حيث تقوم قناة وناسة كيدز بعرض مجموعة مميزة من البرامج والأناشيد التي تجذب انتباه الأطفال، وبجانب المحتوى المميز الذي تعرضه القناة، تتوفر أيضا عدة مميزات أخرى أهمها إتاحة القناة طوال اليوم دون انقطاع، بالإضافة إلى جودة القناة الأكثر من رائعة والتي توفر مشاهدة ممتعة للطفل كل ذلك ساعد القناة في تحقيق نسب مشاهدة عالية، لذلك نوافيكم تردد القناة وتوضيح كيفية الاستقبال.

تردد قناة وناسة 2024

أعلنت إدارة قناة وناسة عن توفير القناة في أكثر من قمر صناعي والهدف من ذلك تسهيل عملية الاستقبال وإتاحتها للجميع، وتأتي بيانات التنزيل لقناة وناسة كيدز متمثلة في الآتي:

يمكنك استقبال قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد الآتي 11470.

بينما معدل الاستقطاب للقناة عمودي.

كما أن معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تتوفر القناة بجودة SD.

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

عرفنا بيانات التنزيل لقناة وناسة كيدز عبر النايل سات نوافيكم بيانات التنزيل عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات 11270.

معدل الترميز هو 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تتوفر قناة وناسة بجودة HD على العرب سات.

كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز

تستطيع استقبال قناة وناسة بكل سهولة من خلال النقاط التالية: