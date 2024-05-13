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احصل عليها في دقائق.. طريقة استخراج بطاقة العمل الحر في السعودية 2024.. متفوتش الفرصة
يوجد هناك امر هام جدا في المملكه العربيه السعوديه وهي شهاده تسمى بشهاده العمل الحر والتي تحتوي على الكثير من الفوائد المميزه والتي يسعى الى استثمارها الكثير من الاشخاص سواء اصحاب الجنسيه السعوديه او المقيمين الذين يعملون في دوله السعوديه، لذلك في هذا المقال سوف نعرف سويا طريقه التقديم على شهاده العمل الحر وما هي الشروط المطلوبه من المملكه العربيه السعوديه لكي يتم العمل والاجراء في اتخاذ والعمل بالشهاده العمل الحر كل هذا واكثر في هذا المقال فقط تابعونا.
شروط التقديم على شهادة العمل الحر
- يجب أن يكون المقدم على وثيقة العمل الحر مواطن سعودي، ولا يسمح لأي شخص من جنسية أخرى بالتقديم.
- يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عاما
- ويتوجب عليه تسجيل دخول مسبق على منصة أبشر.
- يشترط أن لا يكون المتقدم له سجل تجاري، ويجب أن لا يكون قد استفاد من أي برنامج دعم آخر في المملكة سابقا
طريقة التقديم على شهادة العمل الحر
- يمكنك فتح موقع العمل الحر الرسمي في المملكة.
- ومن ثم قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب سابق باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بمجرد دخولك إلى الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار إصدار وثيقة رسمية وانقر عليه.
- املأ جميع الحقول بالبيانات المطلوبة، ولا تنسى قراءة الشروط والأحكام الموجودة في المنصة لضمان فهمك الكامل للإجراءات.
- سوف يتم إرسال رمز تحقق سري لتأكيد هويتك، قم بإدخاله في الحقل المخصص.
- بعد ذلك، قم بتزويد بيانات العميل المطلوبة.
- في الخطوة النهائية، انقر على زر إرسال طلب الوثيقة لاستكمال العملية.