تابع كل جديد وحصري .. تردد قناة المنار الجديد 2024 بجودة عالية

مؤخرًا زاد البحث عن التردد الجديد لقناة المنار الإخبارية 2024 من أجل متابعة كل ما هو جديد على الساحة العربية والعالمية، علمًا بأن انطلاقة القناة أول مرة كانت في عام 1991 ومنذ ذلك الوقت حققت القناة شهرة كبيرة وأصبح لها قاعدة جماهرية كبيرة في العالم العربي، واليوم من خلال موقعنا سنوضح أحدث تردد لقناة المنار.

تردد قناة المنار الإخبارية 2024

من السهل أن تتابع كل ما هو جديد داخل وخارج دولتك من خلال تثبيت قناة المنار علمًا بأن القناة من وقت لأخر تقوم بتحديث التردد الخاص بها من أجل الإبقاء على جودة البث العالية صوت وصورة، وتأتي بيانات التردد على النحو التالي:

التردد: 11641.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

كما يمكن استقبال القناة أيضًا وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 12632.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

خطوات استقبال قناة المنار الإخبارية

بعد أن وضحنا لكم أحدث تردد لقناة المنار على النايل سات تأتي خطوات استقبال القناة على النحو التالي:

النقر على زر موافق الموجود في الريموت الكونترول.

على الفور سوف يظهر على شاشة التلفاز الاعدادات.

اختر منها التركيب ثم التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

قم بإدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث.

على الفور سوف يتم تنزيل القناة على جهازك.

مميزات قناة المنار