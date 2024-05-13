شوف اسمك الآن.. نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية نتائج طلاب العراق عبر نتائجنا

الآف الاشخاص يبحثون الآن على نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 من الطلاب وأولياء امورهم الذين يريدون الاطمئنان على مجهوداتهم الدراسية على مدار عام دراسي استنفذ فيه الكثير من المجهودات وتكبد والي الامر خلاله الكثير من المصروفات، حيث انتهي طلاب السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية من فترة الامتحانات التي حددتها وزارة التربية العراقية وأصبح الجميع في حالة من الترقب الشديد والانتظار بلهفة للإستعلام على نتائج طلاب العراق حتى تطمئن القلوب وتنطلق الاحتفالات والمباركات من الاهل والاحباب والاصدقاء، ولذلك فمن خلال ما تبقي من سطور هذا المقال فسوف نوافيكم بكل التفاصيل.

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

اشتعل البحث خلال الساعات الحالية على نتائج السادس الاعدادي في محافظة البصر وصلاح الدين ودهوك وبغداد ونينوي واربيل وديالي والسليمانية وميسان وواسط وذي قار والمثنى وبابل وكربلاء والنجف والانبار والديوانية وكركوك وحلبجة وغيرها من المحافظات الاخري، مما يدل عن مدى ترقب الطلبة والطالبات لها، حيث يجري الآن عملية التصحيح ورصد الدرجات من قبل اللجان المكلفة من جميع المدارس بعملية التصحيح وعقب الانتهاء من اعمالهم فسيتم اعتماد النتائج من السادة المسئولون قبل أن يتم نشرها مباشرة على موقع نتائجنا.

خطوات الاستعلام على نتائج السادس الاعدادي

في البداية عزيزي الطالب عليك الضغط هنا للدخول على رابط موقع نتائجنا. قم بالضغط على ايقونة نتائج الامتحانات. عليك الآن تحديد نتائج السادس الاعدادي. حدد نتائح الدور الاول. ادخل اسم المحافظة التابع لها. عند اعتماد النتيجة سيظهر جمب محافظتك كلمة تحميل. قم بالضغط عليها الآن. سيتم تحميل الكشف في دقائق معدودة على جهازك. قم بمراجعة الكشف والبحث عن اسمك وستجد بجواره الدرجات الخاصة بك.

من المقرر أن تعلن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 في عموم المحافظات والمدارس العراقية خلال الفترة القادمة، حيث لم تحدد وزارة التربية العراقية موعد للكشف عن النتيجة في ظل أن الامتحانات لاتزال تجرى خلال تلك الفترة.