تحديث 3.2 PUBG Mobile.. تحسينات مذهلة وميزات جديدة تعرف عليها

مع اقتراب موعد صدور تحديث 3.2 لـ PUBG Mobile، ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر اكتشاف التحسينات والإضافات الجديدة التي ستجعل تجربة اللعب أكثر إثارة وتشويق من إضافة أماكن جديدة لتنويع الخرائط، إلى ميزة إعادة إحياء اللاعبين بعد الموت، سوف يقدم هذا التحديث الكثير من المزايا التي ستجعل اللاعبين ينغمسون بشكل أكبر في عالم PUBG Mobile، لذلك سوف نعرض ما يمكن توقعه مع وصول هذا التحديث الجديد.

تحديث 3.2 Pubg Mobile Update “المتحولون”

توقعات بإطلاق تحديث 3.2 Pubg Mobile Update في مايو 2024، وهو يعد أحدث تحديثات اللعبة، حيث يقدم ميزات جديدة تحسن تجربة اللعب بشكل كبير هذه بعض التغييرات المتوقعة:

ميزة إعادة الإحياء فرصة لاستعادة اللاعبين بعد الموت. دعوة الأصدقاء للانضمام إلى اللعبة. سهولة التنقل بين المواقع باستخدام الحقيبة. تطوير عتاد استدعاء الأصدقاء لتحسين التعاون بين اللاعبين. المسدس المغناطيسي لجذب الأشخاص والآليات. تنويع السيارات القابلة للطيران زيادة خيارات التنقل. استدعاء الأصدقاء في الجو إمكانية استدعاء الأصدقاء أثناء الطيران. طائرتي هليكوبتر لاستكشاف الخريطة ونقل اللاعبين.

مميزات التحديث الجديد للعبة ببجي

تجعل مميزات التحديث الجديد للعبة ببجي تجربتك أكثر إثارة ومتعة، حيث يضم هذا التحديث العديد من التحسينات والإضافات المثيرة.إليك بعض المميزات البارزة: