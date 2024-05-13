تردد القنوات
لولو لولو ياااا لولو… تردد قناة وناسه الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات.. نزلها بالأغاني الجديدة
قناة وناسه هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي ذو جودة عالية، تتميز القناة ببرامج متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، تشمل الرسوم المتحركة التعليمية، والألعاب الحركية، والبرامج التثقيفية التي تساعد على تطوير مهارات الأطفال بطريقة ممتعة ومفيدة، وتهدف القناة إلى توفير بيئة آمنة ومحتوى محبب للأطفال، مع التركيز على قيم الصداقة، والتعاون، والإبداع.
تردد قناة وناسه على نايل سات
- التردد: 11470
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: عمودي.
- الجودة: رائعة.
تردد قناة وناسه على عرب سات
- التردد: 11270
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: جيدة.
مميزات قناة وناسه للاطفال
قناة وناسه للأطفال تعتبر واحدة من القنوات الترفيهية المميزة التي تقدم محتوى مفيد ومسلي للأطفال، من بين مميزاتها:
- محتوى متنوع وترفيهي: تقو قناة وناسه بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والعروض الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، مما يسمح للأطفال بالاستمتاع بتجربة ترفيهية ممتعة.
- تعليمي وتثقيفي: تسعى القناة إلى تقديم محتوى تعليمي وتثقيفي يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مختلف المجالات مثل العلوم، الثقافة، اللغات، والفنون.
- جودة عالية ومضمون مناسب للأطفال: يتم اختيار البرامج والمسلسلات بعناية لضمان أن يكون المحتوى مناسباً للأطفال دون تعريضهم لمواد غير مناسبة.
- تشجيع على الإبداع والتفاعل: تحفز القناة الأطفال على المشاركة والتفاعل من خلال فعاليات ومسابقات تشجع على الإبداع وتعزز الروح التنافسية بطريقة إيجابية.