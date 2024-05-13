لولو لولو ياااا لولو… تردد قناة وناسه الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات.. نزلها بالأغاني الجديدة

قناة وناسه هي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال تهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي ذو جودة عالية، تتميز القناة ببرامج متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، تشمل الرسوم المتحركة التعليمية، والألعاب الحركية، والبرامج التثقيفية التي تساعد على تطوير مهارات الأطفال بطريقة ممتعة ومفيدة، وتهدف القناة إلى توفير بيئة آمنة ومحتوى محبب للأطفال، مع التركيز على قيم الصداقة، والتعاون، والإبداع.

تردد قناة وناسه على نايل سات

التردد: 11470

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: رائعة.

تردد قناة وناسه على عرب سات

التردد: 11270

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي

الجودة: جيدة.

مميزات قناة وناسه للاطفال

قناة وناسه للأطفال تعتبر واحدة من القنوات الترفيهية المميزة التي تقدم محتوى مفيد ومسلي للأطفال، من بين مميزاتها: