وزارة التعليم حدد رسمياً.. موعد اختبارات الفصل الثالث 1445 حسب التقويم الدراسي بعد التعديل

موعد اختبارات الفصل الثالث 1445، يستعد الطلاب من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لتأدية الإختبارات النهائية من الفصل الدراسي الثالث، ويترقب الطلاب موعد الامتحانات بفارغ من الصبر، حيث تعتبر هذه الفترة أنسب وقت لتجميع المنهج والاستعداد للمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات، كل مرحلة تعليمية تشكل أهمية كبيرة لأن الطالب يتم تأهيل سواء لمرحلة تعليمية جديدة أو صف جديد،

يتابع الطلاب في المملكة العربية السعودية الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لمعرفة الخطوات المناسبة سواء في المذاكر أو تأدية الاختبارات، ولذلك تمنح وزارة التعليم إجازة مطولة للطلاب خلال هذه الفترة كي يقومون بمذاكرة دروسهم والبحث عن المراجعات النهائية من خلال المنصات والقنوات التعليمية السعودية التي توفر شرح مفصل للدروس والمراجعات النهائية، تابعوا معنا عبر التقرير التالي للإطلاع على موعد اختبارات الفصل الثالث 1445.

موعد اختبارات الفصل الثالث 1445

أيام معدودة تفصلنا عن موعد عقد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثالث لسنة 2024-1445 بالمملكة العربية السعودية، وبعد انتهاء الإجازة المطولة تعقد الامتحانات لجميع المراحل بإجراءات أمنية مشددة، في يوم الأحد الموافق 2 من يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024 قبل حلول عيد الأضحى المبارك ب 10 أيام، وبعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث يتم ظهور النتائج بعد أسبوعين ويتم رفعها إلأكترونياً عبر موقع نظام نور.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث وبداية الإجازة

بعد انتهاء الاختبارات مباشرةً يحصل الطلاب من جميع المراحل التعليمية على إجازة نهاية العام الدراسي 1445-2024، حيث تصل مدة الإجازة شهرين ونصف، وهذا لأن هناك جدول رسمية بمواعيد بداية الدراسة والانتهاء، قامت وزارة التربية والتعليم باعتماده بشكل رسمي، وحسب الجدول أن الإجازة في الإثنين 10 من يونيو المقبل 2024 و 4 من ذي الحجة 1445، على أن تكون العودة للدوام الدراسي في العام الجديد 1446 في 18 أغسطس 2024.