تلفون على الرايق للناس الرايقة.. مواصفات هاتف Google Pixel 8a المدعم بمميزات الذكاء الاصطناعي

يعتبر هاتف Google Pixel 8a واحدا من أحدث الهواتف الذكية المتوفرة في السوق حيث يتميز بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تجعله خيارا مثاليا للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة استخدام متطورة وموثوقة سنلقي نظرة عن كثب على مواصفات هاتف Google Pixel 8a ونتعرف على سعره في الأسواق الخارجية مما يساعدنا على فهم مدى قيمته وجاذبيته في عالم الهواتف الذكية الحديث

المواصفات الموجودة في هواتف Google Pixel 8a

يأتي الهاتف بمعالج Tensor G3 من Google ثماني النواة بتردد 3.0 هيرتز من نوع كورتيكس إكس 3، مع معالج رسومي Immortals G715s.

الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 13 ميجابيكسل كما تدعم تصوير الفيديو بجودة 2160p@30fps.

الكاميرا الخلفية الرئيسية تصل دقتها إلى 64 ميجابيكسل.

الكاميرا الثانوية تصل دقتها إلى 13 ميجابيكسل.

التخزين عبارة عن نسختين: 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

الشاشة نوع OLED بحجم 6.1 بوصة بدقة تصل إلى 2400×1080 بيكسل (FHD+).

معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.

نظام التشغيل Android 14 مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي.

بطارية بسعة 4492 mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات والشحن العكسي بقوة 7.5 وات.

سعر هاتف Google Pixel 8a

تم تسعير هواتف Google Pixel 8a في الخارج على النحو التالي:

النسخة بسعة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام: 500 دولار أمريكي.

النسخة بسعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام: 560 دولار أمريكي.

مميزات هاتف Google Pixel 8a

هناك مجموعة من الميزات الإضافية لهاتف Google Pixel 8a والتي تتمثل في الآتي: