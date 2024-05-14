تكنولوجيا
تلفون على الرايق للناس الرايقة.. مواصفات هاتف Google Pixel 8a المدعم بمميزات الذكاء الاصطناعي
يعتبر هاتف Google Pixel 8a واحدا من أحدث الهواتف الذكية المتوفرة في السوق حيث يتميز بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تجعله خيارا مثاليا للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة استخدام متطورة وموثوقة سنلقي نظرة عن كثب على مواصفات هاتف Google Pixel 8a ونتعرف على سعره في الأسواق الخارجية مما يساعدنا على فهم مدى قيمته وجاذبيته في عالم الهواتف الذكية الحديث
المواصفات الموجودة في هواتف Google Pixel 8a
- يأتي الهاتف بمعالج Tensor G3 من Google ثماني النواة بتردد 3.0 هيرتز من نوع كورتيكس إكس 3، مع معالج رسومي Immortals G715s.
- الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 13 ميجابيكسل كما تدعم تصوير الفيديو بجودة 2160p@30fps.
- الكاميرا الخلفية الرئيسية تصل دقتها إلى 64 ميجابيكسل.
- الكاميرا الثانوية تصل دقتها إلى 13 ميجابيكسل.
- التخزين عبارة عن نسختين: 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.
- الشاشة نوع OLED بحجم 6.1 بوصة بدقة تصل إلى 2400×1080 بيكسل (FHD+).
- معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.
- نظام التشغيل Android 14 مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي.
- بطارية بسعة 4492 mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات والشحن العكسي بقوة 7.5 وات.
سعر هاتف Google Pixel 8a
تم تسعير هواتف Google Pixel 8a في الخارج على النحو التالي:
- النسخة بسعة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام: 500 دولار أمريكي.
- النسخة بسعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام: 560 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Google Pixel 8a
هناك مجموعة من الميزات الإضافية لهاتف Google Pixel 8a والتي تتمثل في الآتي:
- يتميز بسماعات قوية من النوع Stereo مما يوفر تجربة صوتية ممتازة.
- يدعم تقنية التقارب NFC التي تتيح للمستخدمين القيام بالمدفوعات الإلكترونية ومشاركة الملفات بسرعة عبر اللمس.
- يتميز بنظام حماية مميز حيث توجد بصمة إصبع مدمجة في شاشة الجوال لفتحه بسرعة وسهولة.
- يمكن فتح الهاتف أيضًا عن طريق التعرف على الوجه مما يضيف طبقة إضافية من الأمان والراحة.
- يتمتع ببطارية قوية من بطاريات ليثيوم بوليمر المميزة، مما يضمن استخداماً طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر.
- تحمي الشاشة بطبقة مميزة من “Corning Gorilla Glass 3″مما يضمن متانة وحماية إضافية للشاشة ضد الخدوش والتلف.
- يقاوم الماء والغبار بشهادة IP67 مما يجعله محمي تماما ضد الظروف الجوية القاسية والبيئة غير المثالية.