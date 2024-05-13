طرح شقق جديدة.. خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 والشروط المطلوبة

كشفت وزارة الإسكان عن البدء في فتح الباب الخاص بالتسجيل داخل الشقق الخاصة ببنك الإسكان والتعمير، وتلك الشقق ستكون متاحة إلى الجميع في كل من الجيزة وأكتوبر، كما أن تلك الوحدات لن يتم تقديمها إلا لبعض الأفراد، وهي التي تعد ذات دخل محدود جدا، والجدير بالذكر أن شقق بنك الاسكان والتعمير تعد متاحة إلى الشباب التي ترغب في امتلاك شقة ذات سعر منخفض.

خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

تمكن الفرد من حجز شقق بنك الإسكان والتعمير من خلال القيام بتنفيذ بعض الخطوات الهامة، وتلك الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يتوجب على الفرد الانتقال إلى الصفحة الخاصة بموقع وزارة التعمير والإسكان.

بعد ذلك قم بتحديد الخدمة التي ترغب بالتوجه إليها، لذا قم بتحديد خدمات الإسكان المقدمة من قبل الوزارة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة حجز الوحدات السكنية بصورة إلكترونية.

قم بالنقر بعد ذلك على رابط الحجز.

ثم ابدأ في إدخال البيانات الخاصة بك، والتي من الضروري أن تكون صحيحة.

ثم قم بإرفاق الأوراق اللازمة والتي يحتاجها الموقع.

ثم قم بدفع رسوم الحجز بصورة إلكترونية.

ثم انقر على أيقونة إرسال.

شروط الحجز في شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

أوضحت وزارة الإسكان والتعمير بعض الشروط التي يلزم أن تتوفر في من يرغب بالحصول على الوحدة السكنية، وتلك الشروط المعلنة تمثلت في الآتي: