“إضافات خرافية”.. موعد نزول تحديث ببجي الجديد PUBG Mobile 3.2 ومميزات الإصدار الأخير

يشغل بال لاعبي الألعاب الإلكترونية معرفة موعد نزول تحديث ببجي 3.2، حيث أشار البعض أن هذا التحديث سيتضمن بداخله الكثير من الإضافات والتعديلات بداخلها، وشهدت تلك الإضافات وجود الكثير من المعدات التي تمتلك مواصفات عالية، كما أن التحديث الأخير الخاص باللعبة من المتوقع أن يشهد إحياء اللاعب مرة أخرى بعد أن يتوفى، وتلك الأخبار أحدثت ضجة كبيرة بين جميع المستخدمين.

الموعد الرسمي لنزول تحديث ببجي 3.2 PUBG MOBILE

قامت لعبة ببجي بتوضيح بعض التفاصيل من أهمها هو موعد نزول تحديث ببجي 3.2، حيث أشارت إدارة اللعبة أنه يتم طرح التحديث في شهر مايو من عام 2024، ويتم طرح هذا التحديث تحت عنوان المتحولون، وشهد تحديث لعبة ببجي وجود بعض الإضافات التي تعد عبارة عن الآتي:

أكثر الإضافات التي أدهشت جميع المستخدمين هي إمكانية إحياء اللاعب بعد الموت.

تم توفير حقيبة للطيران تساعد اللاعب في الانتقال بكل يسر من منطقة لأخرى.

قد تم إتاحة بعض المعدات الهامة التي تعد عبارة عن سلاح مغناطيسي يعمل على جذب الأعداء بنجاح.

من خلال إطلاق رصاصتين في الهواء سيتم استدعاء أحد الأصدقاء على الفور.

مميزات تحديث PUBG MOBILE 3.2

الكثير من المميزات التي توفر في إصدار لعبة ببجي الجديد، حيث سيتم طرح التحديث في الأيام الحالية وذلك بعد أن تم العمل عليه لفترة طويلة، ولهذا من أبرز مميزات التحديث الجديد هي متمثلة في الآتي: