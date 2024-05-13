لولو خدت الاجازة الصيفية.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر نايل سات وعرب سات أفضل قنوات الاطفال الجديدة

تردد قناه وناسة الجديد 2024 هو أهم ما يبحث عنه الملايين من اولياء الامور بشكل يومي لتحديث قناه لولو التي تعد أحد افضل ترددات قنوات الاطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث يسعى كل والي امر بشكل دائم على تقديم كل وسائل التسلية لأطفاله والتي تجعلهم أغلب اوقات اليوم داخل المنزل دون ان يشعرون بالملل والكبت، مما يجعلهم يبحثون عن تردد قنوات الاطفال الجديد وضبط وتنزيل اي قناه جديدة او تم تعديل ترددها، ولذلك فمن خلال السطور القادمة فسوف نطلعكم على كامل التافصيل الخاصة بقناه وناسة تي في.

تردد قناه وناسة الجديد 2024

تقدم قناة وناسة العديد من الاغاني الطفولية التي يعشقها كل الصغار وتجدها على لسان كل منهم بشكل دائم والتي تكون بطلتها دائما “لولو” ولعل ابرز تلك الاغاني اغنية وناسة وناسة، اغنية ياشرطة حرامي، اغنية الحرامي سرق لولو، اغنية ذهب الليل وطلع الفجر، اغنية بيب بيب، اغنية عائلة الاصابع،اغنية هالصيصان، اغنية عيد ميلاد سعيد، اغنية لولو وماما، اغنية انا حبيب البابا انا قلب الماما، اغنية الاسنان السحرية عضها الارنب، اغنية شو يقولو الحيوانات يالولو، وغيرها من الاغاني الممتعة الاخري التي تعد هي معشوقة الصغار والكبار.

تردد قناه لولو الجديد

والان نطلع حضراتكم على تردد قناه لولو الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لضبطها على جهازكم الخاص لأطفالكم وهي كما يلي: