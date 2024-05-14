خلي الغلابه تشتري ياعم.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A3 Pro الأقوى في الفئة المتوسطة ومقاوم للماء 

يتميز هاتف Oppo A3 Pro بمواصفات فنية متطورة وتصميم أنيق مما يجعله واحدا من أقوى الهواتف في فئته المتوسطة حيث يأتي هذا الهاتف بمقاومة ممتازة للماء والغبار مما يوفر للمستخدم حماية إضافية للجهاز خلال الاستخدام اليومي سواء كان في الهواء الطلق أو في بيئات غير مثالية.

مواصفات هاتف Oppo A3 Pro

تصل الأبعاد الخاصة بالهاتف إلى 162.7 × 74.3 × 7.5 ملم

كما أن وزن الهاتف يتراوح بين 177 جرام و 182 جرام

الخامات الخارجية للهاتف مصنوعة من البلاستيك بالكامل مع إصدار يأتي ظهر من الجلد.

يتميز الهاتف بأنه مقاومة للماء والغبار بشهادة IP69.

يدعم الهاتف شريحتين إتصال 5G.

لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).

الشاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+ (1080 × 2412 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز.

معالج MediaTek Dimensity 7050 ثماني النواة.

مساحة تخزين الهاتف تصل إلى 512 جيجا مع 12 جيجا رام.

كاميرا سيلفي تصل دقتها إلى 8 ميجا بيكسل.

كاميرا خلفية للهاتف مزدوجة 64 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل.

دعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps.

يحتوى الهاتف على سماعات خارجية Mono.

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملم.

الهاتف لا يدعم NFC.

الهاتف يقوم بدعم بصمة الإصبع والتعرف على الوجه.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

الهاتف متوفر باللون الأزرق و البتفسجي.

عيوب هاتف Oppo A3 Pro

بالرغم من قوة وأداء هاتف Oppo A3 Pro إلا أن هناك بعض النقاط التي قد تهم بعض المستخدمين: