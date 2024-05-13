كشوفات pdf.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في جميع محافظات العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يستفيد حوالي 2.5 مليون أسرة عراقية من هذا الدعم بمبلغ إجمالي يصل إلى 5.5 مليار دينار عراقي، ويبحث المواطنون عن أسماء المقبولين لمعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم للحصول على هذا الدعم، تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكثر من 70 ألف مواطن في العراق ينتظرون تاريخ توزيع الوجبة الأخيرة التي يستحقونها، وقد قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث ينتظر أكثر من 70 ألف مواطن في العراق تاريخ توزيع الوجبة الأخيرة التي يستحقونها، ويمكنهم اتباع الإرشادات التالية للاستعلام:

من البداية، يتعين عليك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم النقر علي خانة منصة مظلتي.

بعد ذلك يجب النقر علي خانة الوجبة الأخيرة.

ثم يتم وضع جميع البيانات في الحقول المخصصة لها وضمان دقتها.

من ثم انقر على خانة “البحث عن أسماء الرعاية الاجتماعية”.

ثم سيتم عرض ملف pdf أمام المستخدم، يجب عليك النقر عليه لتحميله على جهازك المحمول أو الكمبيوتر.

سيتم تحميل الملف بنجاح، ثم سيتم فتحه للبحث عن الاسم الذي ترغب في الاستعلام عنه بين المستفيدين من الدفعة الأخيرة.

الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قواعد محددة يجب على المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية توفيرها، وتتضمن الشروط ما يلي: