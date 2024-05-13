تعرف على خطوات الحصول على تصريح الحج للزيارة العائلية 1445

يحرص العديد من المسلمين على أداء مناسك الحج، ويرغب العديد منهم خصوصًا القاطنين في المملكة العربية السعودية، في الحصول على تصريح الحج لعام 1445 من أجل زيارة الأقارب، حيث أعلنت الحكومة السعودية عن إعادة فتح الأبواب أمام الراغبين في أداء هذه الشعيرة وفقًا لضوابط محددة، حيث يتطلب أداء الحج الحصول على تصريح من الجهات المختصة في السعودية، ولا يُسمح بأداء الحج بدون هذا التصريح، وذلك لضمان إجراء الحج بصورة منظمة وتوفير فرصة عادلة لجميع الحجاج للصلاة في سلام وراحة.

خطوات الحصول على تصريح الحج للزيارة العائلية

يمكنك استخراج تصريح الحج للزيارات العائلية لعام 2024 عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة أو استخدم تطبيق “نسك” للقيام بالإجراءات اللازمة. اختر خيار “الحجز” من بين الخدمات المتاحة للحج. انقر فوق “حجز جديد”. اطلع على الشروط والقوانين المتعلقة بالحج واضغط على الزر الذي يعبر عن موافقتك عليها. قم بمراجعة بيانات الحج، بما في ذلك المعلومات الشخصية ومعلومات المرافقين إن وجدوا. قم بتحميل المستندات المطلوبة، سواء كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا. تأكد من إدراج مسؤول القرابة للمرأة، سواء كان ذلك والدها أو ابنها أو زوجها. اختر البطاقة المناسبة للحج، وفي حالة وجود خيارات متعددة. قم بإدخال معلومات حسابك البنكي. حدد طريقة الدفع، سواء كانت الدفعة مقدمة بالكامل أو على شكل أقساط جزئية. بمجرد اكتمال عملية الحجز، ستتلقى رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول.

شروط استخراج على تصريح الحج للزيارة العائلية

توجد شروط يجب تحقيقها لاستخراج تصريح الحج للزيارات العائلية، وهي كما يلي:

يجب أن يكون للمتقدم عنوان وطني صالح. يجب أن يكون عمر المتقدم للحج بين 18 و65 سنة. يُقبل طلب الأفراد الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج في السابق. يجب أن يكون المتقدم خاليًا من الإصابة بأي أمراض طويلة الأمد أو الأمراض التي يمكن انتقالها. يجب أن يتلقى المتقدم التحصينات والتطعيمات المطلوبة من وزارة الصحة. يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة بشكل دائم. يجب أن يكون لديه هوية وطنية سارية المفعول ونشطة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم طلب للحصول على التصريح من خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها وزارة الحج والعمرة.

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