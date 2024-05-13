تكنولوجيا
“الوحش الخارق أوبو رينو 11 برو فايف جي: تحفة تكنولوجية تسابق الزمن بمزايا استثنائية لعام 2024”
يأتي هاتف “أوبو رينو 11 برو فايف جي” ليمثل نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية التي تضعه في مصاف الهواتف الرائدة، يعتبر هذا الهاتف من أفضل إصدارات شركة “أوبو” لهذا العام، مع معالجه القوي وكاميراته المتطورة التي توفر تجربة تصوير استثنائية، وشاشته العريضة التي تقدم ألوانًا زاهية وتفاصيل دقيقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن الأداء والجودة.
|المعالج
|Dimensity 8200 ثماني النواة
|الذاكرة/الرام
|256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية 50+8+32 م.ب.
|الكاميرا الأمامية
|32 م.ب.
|الشاشة
|6.7 بوصة OLED بدقة FHD+
|البطارية
|4600 مللي أمبير
|الشحن السريع
|يدعم، بقدرة 80 واط
|نظام التشغيل
|اندرويد 14
|الأمان
|مستشعر بصمة مدمج بالشاشة
|الاتصال
|يدعم 5G
مميزات هاتف أوبو رينو 11 برو فايف جي
- تجربة تصوير متقدمة بفضل الكاميرات الثلاثية المزودة بمستشعرات سوني.
- شاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz توفر تجربة مشاهدة سلسة.
- دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط لشحن البطارية بسرعة.
- تصميم أنيق مع خامات عالية الجودة.
- أداء قوي مع معالج Dimensity 8200.
- دعم كامل لشبكات الجيل الخامس 5G.
- نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة ColorOS 14.
- مستشعر بصمة مدمج بالشاشة لأمان متقدم
- دعم الـ NFC و IR Blaster لتوسيع الإمكانيات.
- توفر بألوان متعددة لتناسب الأذواق المختلفة.
عيوب هاتف أوبو رينو 11 برو فايف جي
- عدم دعم زيادة المساحة التخزينية عبر كارت ميموري.
- الوزن قد يكون ثقيلًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
- السعر قد يكون مرتفعًا في بعض الأسواق.
- لا يدعم الشحن اللاسلكي.
- محدودية الألوان المتوفرة.
- لا يأتي مع سماعات أذن في العلبة.
- لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.
- لا يحتوي على مقاومة رسمية للماء والغبار.