“استعلم الآن”.. استعلام أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الأردن مايو 2024

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري شهر مايو 2024، حيث يهدف البرنامج إلى تخفيف العبء عن الضباط وتمكينهم من امتلاك مسكن مناسب يعزز الاستقرار العائلي ويتيح لهم الاستفادة من القروض الميسرة لشراء مسكن مناسب، كما تم توفير قوائم بأسماء الموافق عليهم، ويمكن البحث فيها للتحقق من حالة القرض، وبهذه الطريقة يمكننا معرفة كيفية الاطلاع على أسماء المستفيدين من قرض الإسكان العسكري.

استعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري

يهدف قرض الإسكان العسكري في الأردن إلى توفير سكن للأفراد الذين لا يملكون مأوى مناسبًا للعيش، بهدف تحسين مستوى الحياة وضمان حياة كريمة للمواطنين، يمكن للأفراد الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الأردن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يتم الدخول إلى موقع القوات المسلحة الأردنية.

بعد ذلك، يجب على المستخدم إدخال رقم بطاقته الشخصية الوطنية.

يتم النقر على الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الصفحة الرئيسية.

تتم اختيار رموز الأسماء من الجيش المستحقين للإسكان العسكري.

ثم يمكن للمستخدم تحديد ما إذا كانوا ضباط عسكريين أو ضباط صفوف عاديين.

عند الضغط على الزر، ستظهر فورًا قائمة بأسماء المستحقين للإسكان العسكري ورواتبهم.

يمكنك تنزيل هذه القائمة بصيغة PDF للبحث والاطلاع على أسماء المقبولين.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري

وضعت القيادة العسكرية الأردنية عدة شروط لضمان وصول قرض الإسكان العسكري للمستحقين وتحقيق الأهداف المرجوة منها، ومن بين أهم هذه الشروط ما يلي: