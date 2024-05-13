موعد نزول الدعم السكني لشهر مايو 2024 ومن هم الفئات المستحقة

لقد بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن موعد نزول الدعم السكني لشهر مايو 2024 وهل هناك زيادة جديدة على الدعم، ويتساءل الكثيثر من الغير مستفيدين عن شروط التسجيل للاستفادة من هذا الدعم لأنهم يعيشون ظروف صعبة للغاية، الدعم السكني هو نظام اجتماعي حكومي يدعم الأسر السعودية المتضررة من مستوى المعيشة بسبب الحالة الإقتصادية،

حيث يلجأ المواطنين للتقديم والحصول على الدخل الشهري المناسب لتلبية كامل الاحتياجات الأٍاسية طعام وشراب وتعليم وصحة، ولذلك قامت أعلن مسؤولي سكني عن لائحة الضوابط والشروط المطلوبة لمن يريد التسجيل، واليوم عبر موقعنا البديل نوضح لحضراتكم موعد نزول الدعم السكني لشهر مايو 2024.

موعد نزول الدعم السكني لشهر مايو 2024

طوال اليوم خلال هذه الفترة لن يتوقف المواطنين المستفيدين من الدعم السكني عن البحث لمعرفة موعد إيداع مستحقات هذه الدفعة، حيث كشفت الحكومة بشكل رسمي أ، موعد الصرف يكون يوم الأحد الموافق 26 من مايو الجاري 2024 بدلاً يوم السبت 25 وهو عطلة أسبوعية لجميع البنوك، وتستمر عملية صرف المستحقات لمدة 5 أيام متتالية الخميس الموافق 30 يونيو 2024، ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم الدخول عبر الموقع الرسمي من خلال الضغط هنا.

شروط الحصول على الدعم السكني 1445

هناك أسس تبنى عليها قبول المتقدم في الدعم السكني أعلنت عنها الحكومة والتي تأتي على النحو التالي:.