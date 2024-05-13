«اعرف قبل ماتشتريه»...تعرف على مواصفات هاتف Realme GT Neo 6 واكتشف أهم مميزاته

شركة ريلمي تطلق هاتف Realme GT Neo 6، ذو مواصفات فريدة ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وبتصميم جذاب ومعالج قوي Cortex X4 ثماني النواة، حيث يوجد العديد من الأشخاص محبي التكنولوجيا للهاتف العصري والمميز، تابعونا لمزيد من التفاصيل حول المواصفات والسعر الرسمي.

مواصفات هاتف Realme GT Neo 6

المواصفات التفاصيل الوزن 191 جرام الأبعاد 162×75.1×8.7 ملم الخامات الخارجية بلاستيك مقاومة للماء والغبار IP65 الشبكة 5G، دعم شريحتين الشاشة AMOLED 6.78 بوصة، 1264×2780 بيكسل، FHD، كثافة 450 بيكسل/البوصة، سطوع 6000 شمعة، تحديث 120 هرتز المعالج Qualcomm Snapdragon 8S جين 3، ثماني النواة، Cortex X4 3.0 جيجا هرتز، دقة تصنيع 4 نانومتر، Adreno 735 النظام Realme UI 5.0 مع Android 14 مساحة التخزين 256 جيجا مع 12 أو 16 جيجا رام، أو 512 جيجا / 1 تيرا مع 16 جيجا رام الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.45، سوني IMX615، فيديو 2160p@30fps الكاميرا الخلفية 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.88، سوني IMX882، مثبت بصري، و 8 ميجا بيكسل Ultra Wide فتحة عدسة F/2.2، سوني IMX355، فيديو 2160p@60fps الصوت ستيريو الاتصال NFC و IR Blaster مميزات أخرى مستشعر تقارب حقيقي، بصمة إصبع، Faceunlock، بطارية 5500 مللي أمبير، شحن 120 واط عبر USB Type C

سعر هاتف Realme GT Neo 6

تقدم Realme GT Neo 6 الجديد بتكوينات مختلفة بأسعار مقنعة في السوق الصيني، حيث يتراوح سعر النسخة ذات سعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت حوالي 290 دولارا، بينما تتوفر النسخة ذات سعة 256 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام بسعر يبلغ حوالي 330 دولارا، أما النسخة ذات سعة تخزين 1 تيرابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت، فتباع بسعر قدره 415 دولارا.