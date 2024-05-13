تكنولوجيا

«اعرف قبل ماتشتريه»…تعرف على مواصفات هاتف Realme GT Neo 6 واكتشف أهم مميزاته

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 5 ساعات
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«اعرف قبل ماتشتريه»...تعرف على مواصفات هاتف Realme GT Neo 6 واكتشف أهم مميزاته
«اعرف قبل ماتشتريه»...تعرف على مواصفات هاتف Realme GT Neo 6 واكتشف أهم مميزاته

شركة ريلمي تطلق هاتف Realme GT Neo 6، ذو مواصفات فريدة ضمن فئة الهواتف المتوسطة، وبتصميم جذاب ومعالج قوي Cortex X4 ثماني النواة، حيث يوجد العديد من الأشخاص محبي التكنولوجيا للهاتف العصري والمميز، تابعونا لمزيد من التفاصيل حول المواصفات والسعر الرسمي.

مواصفات هاتف Realme GT Neo 6

المواصفاتالتفاصيل
الوزن191 جرام
الأبعاد162×75.1×8.7 ملم
الخامات الخارجيةبلاستيك
مقاومة للماء والغبارIP65
الشبكة5G، دعم شريحتين
الشاشةAMOLED 6.78 بوصة، 1264×2780 بيكسل، FHD، كثافة 450 بيكسل/البوصة، سطوع 6000 شمعة، تحديث 120 هرتز
المعالجQualcomm Snapdragon 8S جين 3، ثماني النواة، Cortex X4 3.0 جيجا هرتز، دقة تصنيع 4 نانومتر، Adreno 735
النظامRealme UI 5.0 مع Android 14
مساحة التخزين256 جيجا مع 12 أو 16 جيجا رام، أو 512 جيجا / 1 تيرا مع 16 جيجا رام
الكاميرا الأمامية32 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.45، سوني IMX615، فيديو 2160p@30fps
الكاميرا الخلفية50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.88، سوني IMX882، مثبت بصري، و 8 ميجا بيكسل Ultra Wide فتحة عدسة F/2.2، سوني IMX355، فيديو 2160p@60fps
الصوتستيريو
الاتصالNFC و IR Blaster
مميزات أخرىمستشعر تقارب حقيقي، بصمة إصبع، Faceunlock، بطارية 5500 مللي أمبير، شحن 120 واط عبر USB Type C

سعر هاتف Realme GT Neo 6

تقدم Realme GT Neo 6 الجديد بتكوينات مختلفة بأسعار مقنعة في السوق الصيني، حيث يتراوح سعر النسخة ذات سعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت حوالي 290 دولارا، بينما تتوفر النسخة ذات سعة 256 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام بسعر يبلغ حوالي 330 دولارا، أما النسخة ذات سعة تخزين 1 تيرابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت، فتباع بسعر قدره 415 دولارا.

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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 5 ساعات
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