“1100 دينار جزائري فوري” تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تهتم دولة الجزائر بالنساء بقدر اهتمامها بالرجال بل تولي عناية فائقة للسيدات العاملات والغير عاملات على وجه أخص ربات البيوت، ولهذا السبب أنشأت الحكومة منحة أطلقت عليها منحة المرأة الماكثة في البيت، تقدم من خلالها الدعم لجميع السيدات الغير عاملات، وذلك لتدشين مشاعر طيبة ونبيلة في نفوسهن، واعتزازاً بمكانة الأمهات وما يقمن به من دور كبير وهام في تربية الأبناء ومراعاة البيت، وترغب الكثير من السيدات في معرفة آلية تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024، وسوف نذكر الخطوات بالتفصيل في السطور القادمة.

تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024

تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 يلزمه الإلمام ببعض من الشروط والتي قد تم وضعها لضمان أن الدعم يصل للمستحقات فقط، ومن هذه الشروط ما يلي:

عدم امتلاك أي مشروع تجاري تجني منه المشتركة دخل شهري أو عدم العمل في وظيفة ثابتة.

لا يتجاوز عمر المشاركة أربعين عاما، كما لا يقل عمرها عن 19 عام.

شرط أساسي حمل الجنسية الجزائرية والإقامة الدائمة في الجزائر.

أن تكون المتقدمة مسجلة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

يجب أن تكون المشتركة متزوجة والزوج ليس له دخل شهري ثابت.

كما يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت الجزائر 2024

بعد أن ذكرنا شروط التسجيل ننتقل للحديث عن آلية تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024، والتي تتمثل في الآتي:-