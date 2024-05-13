تكنولوجيا

“اكتشف عالمًا جديدًا مع سامسونج Galaxy A35: تصميم فاخر كاميرا 50MP وبطارية تدوم طويلًا!”

صورة bdalhady bdalhadyمنذ 19 دقيقة
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تتمتع سامسونج بسمعة طيبة في إنتاج أفضل الهواتف الذكية، ويعتبر هاتف Galaxy A35 أحدث إضافاتها المميزة، يجمع هذا الجهاز بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة وكفاءة، مع معالج Exynos 1380 وشاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة، يوفر Galaxy A35 تجربة مستخدم سلسة وممتعة، دعونا نستكشف مواصفات ومميزات وعيوب هذا الهاتف الذكي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35

المواصفات الفنية لهاتف Samsung Galaxy A35 تعكس التزام الشركة بالابتكار والجودة، إليكم جدول يلخص أهم 10 مواصفات للهاتف:

الشاشة6.6 بوصة Super AMOLED، دقة FHD+، معدل تحديث 120Hz
المعالجExynos 1380، تكنولوجيا 5 نانو
الذاكرة العشوائية8 جيجابايت
التخزين الداخلي128/256 جيجابايت، يدعم microSD حتى 1TB
الكاميرا الخلفيةثلاثية 50+8+5 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية13 ميجابكسل
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع
الأمانمستشعر بصمة، Samsung Knox Vault
الاتصال5G، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3
المقاومةIP67 للماء والغبار

مميزات هاتف Samsung Galaxy A35

يتمتع هاتف Galaxy A35 بمجموعة من المميزات التي تجعله خيارًا رائعًا:

  1. تصميم أنيق مع ظهر زجاجي وألوان متنوعة.
  2. شاشة عالية الدقة مع معدل تحديث سلس.
  3. أداء قوي بفضل المعالج Exynos 1380.
  4. كاميرا متعددة الاستخدامات تدعم التصوير الليلي والفيديو الثابت.
  5. بطارية تدوم طويلًا مع خيار الشحن السريع.
  6. تجربة صوتية محسنة بفضل الصوت الستيريو.
  7. مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67.
  8. دعم شبكة 5G لتصفح أسرع وأكثر كفاءة.
  9. أمان متقدم مع Samsung Knox Vault.
  10. تخزين مرن مع خيارات متعددة ودعم لبطاقة microSD.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A35

على الرغم من المميزات، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها:

  1. قد يكون السعر مرتفعًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
  2. الوزن قد يكون ثقيلًا نسبيًا لبعض المستخدمين.
  3. عدم توفر جميع الألوان في كل الأسواق.
  4. الشحن اللاسلكي غير مدعوم.
  5. الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها.
  6. الإصدارات الأقل من الذاكرة قد لا تكون كافية للجميع.
  7. الملحقات مثل السماعات قد لا تأتي مع الهاتف.
  8. التحديثات قد تكون أبطأ مقارنة بالهواتف الرائدة.
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صورة bdalhady bdalhadyمنذ 19 دقيقة
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