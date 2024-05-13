تكنولوجيا
“اكتشف عالمًا جديدًا مع سامسونج Galaxy A35: تصميم فاخر كاميرا 50MP وبطارية تدوم طويلًا!”
تتمتع سامسونج بسمعة طيبة في إنتاج أفضل الهواتف الذكية، ويعتبر هاتف Galaxy A35 أحدث إضافاتها المميزة، يجمع هذا الجهاز بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة وكفاءة، مع معالج Exynos 1380 وشاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة، يوفر Galaxy A35 تجربة مستخدم سلسة وممتعة، دعونا نستكشف مواصفات ومميزات وعيوب هذا الهاتف الذكي.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35
المواصفات الفنية لهاتف Samsung Galaxy A35 تعكس التزام الشركة بالابتكار والجودة، إليكم جدول يلخص أهم 10 مواصفات للهاتف:
|الشاشة
|6.6 بوصة Super AMOLED، دقة FHD+، معدل تحديث 120Hz
|المعالج
|Exynos 1380، تكنولوجيا 5 نانو
|الذاكرة العشوائية
|8 جيجابايت
|التخزين الداخلي
|128/256 جيجابايت، يدعم microSD حتى 1TB
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية 50+8+5 ميجابكسل
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير، شحن سريع
|الأمان
|مستشعر بصمة، Samsung Knox Vault
|الاتصال
|5G، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3
|المقاومة
|IP67 للماء والغبار
مميزات هاتف Samsung Galaxy A35
يتمتع هاتف Galaxy A35 بمجموعة من المميزات التي تجعله خيارًا رائعًا:
- تصميم أنيق مع ظهر زجاجي وألوان متنوعة.
- شاشة عالية الدقة مع معدل تحديث سلس.
- أداء قوي بفضل المعالج Exynos 1380.
- كاميرا متعددة الاستخدامات تدعم التصوير الليلي والفيديو الثابت.
- بطارية تدوم طويلًا مع خيار الشحن السريع.
- تجربة صوتية محسنة بفضل الصوت الستيريو.
- مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67.
- دعم شبكة 5G لتصفح أسرع وأكثر كفاءة.
- أمان متقدم مع Samsung Knox Vault.
- تخزين مرن مع خيارات متعددة ودعم لبطاقة microSD.
عيوب هاتف Samsung Galaxy A35
على الرغم من المميزات، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها:
- قد يكون السعر مرتفعًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
- الوزن قد يكون ثقيلًا نسبيًا لبعض المستخدمين.
- عدم توفر جميع الألوان في كل الأسواق.
- الشحن اللاسلكي غير مدعوم.
- الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها.
- الإصدارات الأقل من الذاكرة قد لا تكون كافية للجميع.
- الملحقات مثل السماعات قد لا تأتي مع الهاتف.
- التحديثات قد تكون أبطأ مقارنة بالهواتف الرائدة.