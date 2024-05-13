“اكتشف عالمًا جديدًا مع سامسونج Galaxy A35: تصميم فاخر كاميرا 50MP وبطارية تدوم طويلًا!”

تتمتع سامسونج بسمعة طيبة في إنتاج أفضل الهواتف الذكية، ويعتبر هاتف

أحدث إضافاتها المميزة، يجمع هذا الجهاز بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة وكفاءة، مع معالج

وشاشة

مقاس 6.6 بوصة، يوفر Galaxy A35 تجربة مستخدم سلسة وممتعة، دعونا نستكشف مواصفات ومميزات وعيوب هذا الهاتف الذكي.