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اعرفها حالاً.. اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 جميع محافظات العراق دفعة واحدة
قامت وزارة التربية العراقية مؤخرًا بإطلاق الوجبة الجديدة من تعيينات الوزارة في عدد من المحافظات العراقية، فضلاً عن أن عرضها جاء عقب الإنتهاء من مراجعة وتصحيح كافة الطلبات المقدمة من قبل الكوادر البشرية في مختلف المديريات، إضافة إلى أن الوزارة كانت حريصة على اختيار ما هو ملائم للتعيين قطاعها، مما لديهم الخبرة الكافية في التدريس.
عرض اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية
وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها للقيام بالكشف عن اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-
- أن تقوم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.
- بعد ذلك يتم تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.
- اختيار خدمة الإستعلام عن الوظائف.
- بعدها يتم العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
- الضغط مباشرة على أيقونة “عرض”.
- لتقوم بتنزيل جميع الكشوفات الخاصة بتعيينات وزارة التربية العراقية في النهاية.
ما هي شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية
وتتمثل أبرز شروط التعيين داخل وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات، وفقًا لما للأتي:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على مؤهل عالي في التخصص المطلوب.
- كذلك لابد أن يكون مقيم دائم في دولة العراق.
- اجتياز جميع الإختبارات التي تنعقد للشخص المتقدم.
- إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية.
- الإلتزام بكافة المعايير والضوابط التي تفرضها وزارة التربية.