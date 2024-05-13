“جهز الفيزا بتاعتك” موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لجميع موظفي بالدولة

تزامنا مع حلول منتصف الشهر بدأ المواطنون يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، ويرغبون في معرفة ما إذا كان هناك أي تغيير في الموعد المحدد من قبل وزارة المالية المصرية، وكذلك عن أي مستجدات بخصوص قيمة الراتب بعد القرارات التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً بزيادة الحد الأدنى للمعاشات والمرتبات نظراً للحالة الاقتصادية التي تشتد على المواطنين، واليكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر صرف مرتبات شهر مايو 2024 في موعدها الأساسي وفقا للجدول الزمني المتفق عليه من قبل مجلس الوزراء، على أن يبدا الصرف في يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام حتى تتسع لكافة الموظفين في مختلف القطاعات والهيئات الإدارية والعامة بالدولة، وأكدت انه سيتم صرف مستحقات الموظفين بالزيادة الحديدة التي تم تطبيقها منذ شهر مارس الماضي وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدول مرتبات شهر مايو 2024 بعد الزيادة الجديدة

أما عن جدول مرتبات شهر مايو 2024 بعد الزيادة الجديدة، فقد جاء على النحو التالي:

الحد الأدنى لمرتبات الدرجة الممتازة بعد الزيادة هو 12,200 ألف جنيه.

أما الدرجة العالية فيصل الحد الأدنى للمرتبات فيها حوالي 10,200 جنيه.

ويتقاضى الموظفون بدرجة المدير العام نحو 9,200 جنيه.

والحد الأدنى لمرتبات الدرجة الأولى حوالى 8,200 جنيه.

اما الدرجة الثانية فيكون الحد الأدنى لها نحو 8,000 جنيه.

والحد الأدنى للدرجة الثالثة يكون 7,500 جنية.

أما عن الدرجة الرابعة فيكون الراتب بعد الزيادة 7,000 جنية.

والدرجة الخامسة يبلغ الراتب بعد الزيادة 6,500 جنية.

والحد الأدنى للرواتب “الدرجة السادسة” يكون 6,000 جنية بعد الزيادة.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

أتاحت الحكومة المصرية العديد من الأماكن والطرق لصرف مرتبات شهر مايو 2024 وذلك للحد من عملية التزاحم والتكدس حفاظاً على آمن وسلامة المواطنين، ومن أهم هذه الطرق ما يلي: