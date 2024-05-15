حلم كل شاب.. مواصفات وسعر فولكس فاجن تي روك 2024 الكروس أوفر الشبابية

تعتبر فولكس فاجن تي روك 2024 كروس أوفر جذابة بحجم مدمج، تقدمها الشركة الألمانية الرائدة، فولكس فاجن، بمواصفات عملية وجريئة تناسب الشباب، حيث تأتي فولكس فاجن تي روك 2024 بملامح رياضية وتقنيات عصرية وكفاءة كبيرة، مما يجعلها خيار مثالي للقيادة في المدن المزدحمة، لذلك سوف نلقي نظرة على أهم مواصفات فولكس فاجن تي روك 2024، وسوف نتعرف أيضا على أحدث أسعاء فولكس فاجن تي روك 2024 فى السعودية.

المواصفات الخارجية لفولكس فاجن تي روك 2024

تأتي سيارة فولكس فاجن تي روك 2024 بتجهيزات خارجية متقدمة تضيف لمسة من الأناقة والعملية، إليك بعض هذه المواصفات:

تتمتع المصابيح الخلفية بتقنية LED الحديثة، مما يضمن إضاءة ممتازة وأداء فعال.

تتوفر قضبان على السقف تضفي لمسة رياضية وعصرية على التصميم الخارجي للسيارة.

تتميز الفئة الأعلى من تي روك 2024 بفتحة سقف بانورامية، مما يتيح للركاب التمتع بإطلالات بانورامية واسعة خلال الرحلات.

تتوفر تي روك 2024 بجنوط بمقاسات متنوعة تتراوح بين 16 و17 و18 بوصة، حسب الفئة، مما يتيح للسائق اختيار التصميم والحجم المناسب له.

تأتي المرايا الجانبية بنظام كهربائي وتحتوي على إشارات للانعطاف، مما يعزز من راحة وسلامة القيادة.

تجهيزات Black Style لفولكس فاجن تي روك 2024

توفرسيارة فولكس فاجن تي روك 2024 خيار مثير ومميز بتجهيزات Black Style للفئات العليا، التي تضيف لمسة من الجاذبية إلى التصميم الخارجي.

تأتي المرايا الجانبية بلون أسود أنيق يعزز من أسلوب السيارة ويضفي عليها مظهر عصري.

تتميز السيارة بشرائط تزيينية سوداء في المقدمة وعلى جوانبها وحافة أنبوب العادم، مما يضيف لمسة من الفخامة والأناقة.

تتوفر قضبان سوداء على السقف، مما يمنح السيارة مظهر رياضي وجذاب.

تتوفر جنوط جرانج هيل بقياس 18 بوصة بلون أسود، مما يضيف للسيارة طابع فريد وجريئ.

يمكن اختيار جنوط من السبائك المعدنية بقياس 19 بوصة باللون الأسود للطراز Line-R، مما يعزز من مظهر السيارة ويمنحها طابع رياضي أكثر.

تزين الدعامات الجانبية بملصقات تشبه ألياف الكربون، مما يضفي لمسة عصرية ورياضية على التصميم.

تتميز النوافذ الجانبية والخلفية بلون داكن، مما يضفي للسيارة مظهر أنيق وجذاب.

تتوفر بطانة سقف باللون الأسود، مما يكمل التصميم الداخلي ويجعله أكثر جاذبية.

تتميز بعض الأجزاء الداخلية بتطعيمات باللون الأسود اللامع، مما يضفي لمسة من التميز والأناقة.

تتميز الفتحات في المقصورة بإطارات باللون الأسود، مما يضفي لمسة عصرية وجريئة على التصميم الداخلي.

ألوان فولكس فاجن تي روك 2024

تشكيلة الألوان المتاحة لفولكس فاجن تي روك 2024 تضم مجموعة متنوعة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، إليك قائمة بالألوان المتوفرة:

اسكوت رمادي أحمر اسود داكن لؤلؤي أحمر كينجز فضي معدني أبيض بيور أسود رمادي أزرق البيز

أسعار فولكس فاجن تي روك 2024

أسعار فولكس فاجن تي روك 2024 لمجموعة متنوعة من الفئات.