رابط سحب استعداء البكالوريا بالجزائر 2024… والموعد الرسمي لسحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024

رابط سحب استعداء البكالوريا بالجزائر 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ، وكانت الوزارة أعلنت عن أنه يمكن للطلاب التسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت تيسيراً عليهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات سحب استدعاء البكالوريا 2024 الجزائر 2024 …..

رابط سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر 2024

حيث بدأ الطلاب في استخراج شهادة البكالوريا 2024 الجزائر يوم 3، 4، 5 مايو الجاري وأعلنت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني على الموقع الرسمي للديوان الوطني تيسيراً على الطلاب الراغبين في سحب الاستدعاء ، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه يجب على الطلاب التحقق جيداً من المواعيد والتواريخ وذلك ليتجنبوا الحرمان من دخول الامتحانات ، كما شددت الوزارة على الطلاب طباعة استدعاء البكالوريا حتى يضمنوا دخول الامتحانات دون حدوث أي مشاكل، حيث يمكن للطلاب الإنتهاء من سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لموقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

حدد الولاية التابع لها الطالب .

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على المرشحين الأحرار.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

سوف تظهر أمامك الورقة الخاصة بالإستدعاء الخاص بالبكالوريا .

يجب على الطالب طباعة ورقة الاستدعاء .

الموعد الرسمي لسحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن أن نسبة الحضور هذا العام سوف تكون مرتفعة عن العام الماضي، وهذا ما يؤكد أن عدد الطلاب الذين قاموا بسحب استدعاء البكالوريا أكبر من العام الماضي، حيث بلغ عدد الطلاب الذين سوف يخضعوا لاختبارات الباك والنظاميين حوالي ما يقرب من 45485 ألف من جميع الولايات، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من عملية التسجيل يوم 7 مايو 2024، وسوف تنتهي الاختبارات يم الإثنين الموافق 20 مايو 2024.