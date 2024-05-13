لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

بدأت امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول في جميع محافظات العراق أمس الأحد الموافق 12 مايو 2024، بعد استعداد تام من قبل وزارة التربية العراقية، فضلاً عن أن امتحانات هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة في الوقت، لتبدأ بعد هذه الإمتحانات عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة والواضحة لكافة أوراق الإمتحانات، حتى يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على الدرجات التي تم إجتيازها في هذه المدرحلة.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي

كشفت وزارة التربية العراقية، عن إمكانية استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول عبر موقعها الرسمي في مختلف المحافظات العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب لموقع وزارة التربية العراقية الرسمي عبر الإنترنت.

بعد ذلك الذهاب إلى الصفحة التالية من الموقع بعد إدخال رمز التحقق المدرئي.

وعليه يتم اختيار المرحلة والمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

القيام بإستكمال باقي البيانات الخاصة بكل طالب وطالبة.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بنتيجة السادس الاعاددي في العراق.

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 دور أول

وعن خطوات الإستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، لابد من اتباع التالي:-