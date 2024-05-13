spf.gov.om.. رابط التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة 2024 في سلطنة عمان

أعلن صندوق صندوق الحماية الاجتماعية العماني عن رابط التسجيل في التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة في عمان لعام 2024، وذلك للحصول على الفوائد المخصصة للأطفال وكبار السن، كما سيتم استعراض تفاصيل الإعانة لكل من الفئتين، ويزيد إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج على مليون وأربعمائة وسبعة وستين ألف مواطن، حيث ينتمي منهم 167 ألف مواطن إلى فئة كبار السن، وتصل أعداد المستفيدين من الأطفال إلى مليون وثلاثمائة ألف طفل، كما أضاف صندوق الحماية الاجتماعية بأنه سيتم في وقت لاحق فتح باب التسجيل لمنافع جديدة تشمل الأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، إضافة إلى دخل الأسر.

رابط التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة

أعلن الصندوق العماني لحماية المجتمع عن رابط التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة في عمان للانتفاع بمساعدات مالية مخصصة للمسنين والأطفال لعام 2024، حيث سيتم صرف 115 ريال عماني شهرياً للمسنين و10 ريال للأطفال، ويأتي هذا الإجراء بهدف تحسين الوضع المعيشي لهاتين الشريحتين ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وخصوصاً لأنهم لا يمتلكون القدرة على العمل نظراً لتقدمهم في السن.

خطوات التسجيل في منفعة كبار السن والطفولة

لكل من يرغب في التسجيل في منحة منفعة كبار السن والطفولة يجب علية اتباع الخطوات التالية:

في البداية ادخل إلى موقع الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.

يجب أن يمتلك الطفل حساب مصرفي شخصي ذا رصيد مرتفع.

من ثم ادخل إلى حسابك الخاص المسؤول عن صندوق الحماية الاجتماعية.

ادخل البيانات الضرورية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الخاص بك.

تأكد من تقديم معلومات دقيقة وصحيحة للحصول على الفوائد بشكل صحيح.

شروط استحقاق منفعة كبار السن

حدد صندوق الحماية الاجتماعية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في من يرغب في الحصول على منفعة كبار السن بعمان، وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون عمر المتقدم 60 عاما.

يجب على طالب استحقاق منفعة كبار السن في عمان أن يكون مقيما في البلاد ويحمل إقامة سارية وقانونية.

يجب أن تكون مواطناً عمانياً وبالغاً.

يجب تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة للحصول على مكافأة كبار السن.

أن يوفر ضمانات للبيانات والوثائق التي تثبت الهوية والعمر، مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

شروط استحقاق منفعة الطفولة