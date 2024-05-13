بمزايا خطيرة وامكانيات رائعة..تعرف على هاتف Samsung Galaxy S23 FE

كشفت سامسونج النقاب عن عملاق جديد ضمن فئتها المتوسطة العليا، Samsung Galaxy S23 FE، وهو خليفة النجاح الذي حققه Galaxy S21 FE، مع تعزيزات وتحسينات ملحوظة، يتميز هذا الطراز بشاشة بقياس 6.4 بوصة تتمتع بنقاء في العرض وسطوع فائق، بالتوازي مع معالج Exynos 2200 الرباعي الأداء والسهل الإستخدام، أضف إلى ذلك بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدوم طويلا، وتصميم راقي يضم ثلاث كاميرات خلفية، وفيما يلي سوف نقدم مواصفاته بكل دقة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 FE