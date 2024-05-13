تكنولوجيا

بمزايا خطيرة وامكانيات رائعة..تعرف على هاتف Samsung Galaxy S23 FE

صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 8 ساعات
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بمزايا خطيرة وامكانيات رائعة.. تعرف علي هاتف Samsung Galaxy S23 FE
بمزايا خطيرة وامكانيات رائعة.. تعرف علي هاتف Samsung Galaxy S23 FE

كشفت سامسونج النقاب عن عملاق جديد ضمن فئتها المتوسطة العليا، Samsung Galaxy S23 FE، وهو خليفة النجاح الذي حققه Galaxy S21 FE، مع تعزيزات وتحسينات ملحوظة، يتميز هذا الطراز بشاشة بقياس 6.4 بوصة تتمتع بنقاء في العرض وسطوع فائق، بالتوازي مع معالج Exynos 2200 الرباعي الأداء والسهل الإستخدام، أضف إلى ذلك بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدوم طويلا، وتصميم راقي يضم ثلاث كاميرات خلفية، وفيما يلي سوف نقدم مواصفاته بكل دقة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 FE

الخاصيةالوصف
دعم الـ NFCيدعم الاتصال اللاتلامسي الـ NFC
دعم شريحتي إتصاليدعم شريحتين من نوع Nano Sim
دعم شبكات الاتصاليُدعم الجيل الثاني الـ 2G، الثالث الـ 3G، الرابع الـ 4G، والخامس الـ 5G
الأبعاد والوزن158×76.5×8.2 ملم وزن 209 جرام
متانة وجودة الخاماتالزجاج مع إطار من الألمونيوم
مقاومة الماء والغبارمعتمد بمعيار IP68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة
الشاشةDynamic AMOLED 2X بمقاس 6.4 إنش، دقة 1080×2340، كثافة 403 بكسل لكل إنش، معدل تحديث 120Hz، سطوع 1450 شمعة
الذاكرة والتخزين128 جيجا و 8 جيجا رام
256 جيجا و 8 جيجا رام
لا يدعم توسيع التخزين بكارت ميموري
المعالج– الإصدار العربي: Exynos 2200 بتكنولوجيا 4 نانو ومعالج رسومي Xclipse 920
– الإصدار الأمريكي: Snapdragon 8 Gen 1
الكاميراتالأمامية: 10 MP بفتحة F/2.4
الخلفية الأساسية: 50 MP بفتحة F/1.8 مع OIS
التقريب: 8 MP بفتحة F/2.4
التصوير الواسع: 12 MP بفتحة F/2.2
تصوير الفيديويدعم 8K بـ 24fps، و 4K بـ 30/60fps، و FHD بـ 30/60/120fps
الواي فاييدعم ترددات a/b/g/n/ac/6e، Dual-band، Wi-Fi Direct
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صورة إسلام رمضان إسلام رمضانمنذ 8 ساعات
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