تكنولوجيا
بمزايا خطيرة وامكانيات رائعة..تعرف على هاتف Samsung Galaxy S23 FE
كشفت سامسونج النقاب عن عملاق جديد ضمن فئتها المتوسطة العليا، Samsung Galaxy S23 FE، وهو خليفة النجاح الذي حققه Galaxy S21 FE، مع تعزيزات وتحسينات ملحوظة، يتميز هذا الطراز بشاشة بقياس 6.4 بوصة تتمتع بنقاء في العرض وسطوع فائق، بالتوازي مع معالج Exynos 2200 الرباعي الأداء والسهل الإستخدام، أضف إلى ذلك بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدوم طويلا، وتصميم راقي يضم ثلاث كاميرات خلفية، وفيما يلي سوف نقدم مواصفاته بكل دقة.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 FE
|الخاصية
|الوصف
|دعم الـ NFC
|يدعم الاتصال اللاتلامسي الـ NFC
|دعم شريحتي إتصال
|يدعم شريحتين من نوع Nano Sim
|دعم شبكات الاتصال
|يُدعم الجيل الثاني الـ 2G، الثالث الـ 3G، الرابع الـ 4G، والخامس الـ 5G
|الأبعاد والوزن
|158×76.5×8.2 ملم وزن 209 جرام
|متانة وجودة الخامات
|الزجاج مع إطار من الألمونيوم
|مقاومة الماء والغبار
|معتمد بمعيار IP68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة
|الشاشة
|Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.4 إنش، دقة 1080×2340، كثافة 403 بكسل لكل إنش، معدل تحديث 120Hz، سطوع 1450 شمعة
|الذاكرة والتخزين
|128 جيجا و 8 جيجا رام
256 جيجا و 8 جيجا رام
لا يدعم توسيع التخزين بكارت ميموري
|المعالج
|– الإصدار العربي: Exynos 2200 بتكنولوجيا 4 نانو ومعالج رسومي Xclipse 920
– الإصدار الأمريكي: Snapdragon 8 Gen 1
|الكاميرات
|الأمامية: 10 MP بفتحة F/2.4
الخلفية الأساسية: 50 MP بفتحة F/1.8 مع OIS
التقريب: 8 MP بفتحة F/2.4
التصوير الواسع: 12 MP بفتحة F/2.2
|تصوير الفيديو
|يدعم 8K بـ 24fps، و 4K بـ 30/60fps، و FHD بـ 30/60/120fps
|الواي فاي
|يدعم ترددات a/b/g/n/ac/6e، Dual-band، Wi-Fi Direct