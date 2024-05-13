أخبار التعليم

نتيجة السادس صدرت؟.. رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي epedu.gov.iq الدور الأول وزارة التربية mlazemna موقع نتائجنا

صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 45 دقيقة
0
نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 
نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 

بعد أن بدأت امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول، زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج هذه المرحلة التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه النتيجة يتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، كما يمكنك الإطلاع على النتائج وكافة الكشوفات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

كشوف نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 العراق

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
  • ثم يتم القيام بإدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في خانة البحث.
  • القيام بإختيار المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.
  • بعد ذلك يُرجى إدخال باقي البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • وفي النهاية سيتم تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة.
نتيجة السادس صدرت؟.. رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي epedu.gov.iq الدور الأول وزارة التربية mlazemna موقع نتائجنا
نتيجة السادس صدرت؟.. رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي epedu.gov.iq الدور الأول وزارة التربية mlazemna موقع نتائجنا

امتحانات السادس الاعدادي في العراق 2024

وحددت وزارة التربية العراقية، جدول امتحانات الصف الدراسي السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، كما يلي:-

  • يوم السبت الموافق 8 يونيو تكون مادة التربية الإسلامية.
  • كذلك يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 مادة الترية الإسلامية لقسم الفنون.
  • يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 يوافق اللغة العربية.
  • في حين أن يوم الثلاثاء تكون إمتحانات اللغة العربية لقسم الفنون.
  • على أن تكون أخر مادة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 وهي امتحانات الرياضيات لقسم الفنون.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 45 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى