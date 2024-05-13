نتيجة السادس صدرت؟.. رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي epedu.gov.iq الدور الأول وزارة التربية mlazemna موقع نتائجنا

بعد أن بدأت امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول، زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج هذه المرحلة التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه النتيجة يتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، كما يمكنك الإطلاع على النتائج وكافة الكشوفات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

كشوف نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 العراق

هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم القيام بإدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في خانة البحث.

القيام بإختيار المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

بعد ذلك يُرجى إدخال باقي البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

امتحانات السادس الاعدادي في العراق 2024

وحددت وزارة التربية العراقية، جدول امتحانات الصف الدراسي السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، كما يلي:-