“لوليات صغار في بيتكم” نزل تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 وشوف سلسلة لولو الروعة

قناة وناسة الجديد، استطاعت في الفترة القليلة الماضية من جذب قاعدة جماهيرة كبيرة للغاية في مختلف دول العالم العربي، حيث إن القناة تقوم ببث الكثير من المحتوى الطفولي المميز التي يعشقه الصغار، ناهيك عن كم البرامج التعليمية التي تقدم التنمية والمهارات التنموية والتثقيفية، وغيرها مما يبحث عنها الكثير من المتابعين على مستوى العالم، وفي ذلك فإنه أصبح من السهل إمكانية استقبال القناة على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات اليوم

ولكي تتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة ومشاهدة شخصية لولو والأطفال التي يتم تقديمها في هيئة جرافيك عالي الجودة وبصورة واضحة عملت على جذب الأطفال، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الخاص بقناة وناسة الجديد يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11430.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة الجديد يكون أفقي.

ضبط تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

وعند القيام بمعرفة التردد الجديد الخاص بقناة وناسة الجديد على النايل سات ومشاهدة العديد من البرامج والمحتوى الطفولي المميز، يُرجى اتباع الخطوات التي جاءت وفقًا لما يلي:-