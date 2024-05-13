العثيم في التوفير هو الأساس.. عروض العثيم اليوم الأثنين 13 مايو 2024 وخصومات هائلة

يرغب الكثير من الأشخاص التعرف على كتالوج عروض العثيم اليوم الأثنين 13 مايو 2024 من أجل الاستفادة منها، حيث يقدم هايبر ماركت العثيم الكثير من العروض بخصومات هائلة تصل حتى 50%، وبمناسبة فصل الربيع أعلنت سلسلة هايبر ماركت العثيم عن عروض مخصصة لهذه المناسبة بدأت من يوم الإثنين الماضي 6 من مايو الجاري 2024 وتستمر العروض والخصومات حتى نهاية اليوم الاثنين 13 من مايو وبعض السلع حتى نفاذ الكمية، العثيم واحد من أهم المتجر في الوطن العربي لديه العديد من الفروع وهو اسم كبير في عالم التسويق يعتمد عليها ملايين الأشخاص، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي عروض العثيم اليوم الأثنين 13 مايو 2024.

عروض العثيم اليوم الأثنين 13 مايو 2024

يحمل هايبر ماركت العثيم شعار جديد بمناسبة حلول فصل الربيع وهو تبرد صيفك والسعر الرهيب هذا وقته، ولذلك نجد أن هناك بحث رائج وكبير عن للوصول إلى كتالوج عروض العثيم الجديدة لأنها من الفرص الذهبية توفر الكثير من المال على المواطنين، والجدير بالذكر أن العروض تتضمن جميع الأقسام وبجميع الفروع على مستوى العالم، تحصل على سلع ومنتجات بجودة عالية.

كما يمكن الاستفادة من خدمات توصيل الطالبات اونلاين عبر المتجر الرسمي التي تصل نسبة الخصم 20%، كما يتم طرح العديد من العروض على مدار الساعة، ومفاجئات أثناء رحلة تسوق المواطنين داخل المتجر وهذه ضمن المفاجئات الكبرى الذي اعتاد عليه العثيم، ويوجد خصم كبير في قسم المعلبات تصل حتى 50% خصومات على قسم الاجهزة الكهربائي حتى 25 % خصم على الملابس و الأحذية والمنظفات حتى 30%.

أسعار السلع والمنتجات ليوم الأثنين

يمكن الاستفادة من عروض اليوم الواحد من جميع فروع العثيم والتي تأتي على النحو التالي: