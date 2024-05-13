رابط التقديم على وظائف شركة أرامكو 2024 والشروط اللازمة

رابط التقديم على وظائف شركة أرامكو 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة لما فيها من مميزات ومرتبات مجزية وحوافز وغيرها من الأمور التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة مرموقة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على وظائف شركة أرامكو والشروط المطلوبة…..

وظائف شركة أرامكو 2024

حيث أعلن برنامج التوظيف المباشر في ارامكو عن وجود عدد الوظائف الشاغرة بها لحديثي التخرج، وأضاف البرنامج لحملة البكالوريوس بدون خبرة أو بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، وهذه هي التخصصات المطلوبة…

تخصص الهندسة والتي تشمل هندسة البترول، والكهربائية والمدنية والصناعية البحرية والطيران والحماية من الحرائق .

تقنية المعلومات والحاسب والتي تشمل هندسة الحاسب البرمجبات والشبكات وعلوم الحاسب وأمن المعلومات.

العلوم تشمل الجيوفيزياء، الجيولوجيا، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، والرياضيات.

تخصص القانون تشمل مجموعة من التخصصات الداخلي الجرافيك والعلاقات العامة .

ما هي الشروط المطلوبة لحديثي وظائف شركة أرامكو

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة بخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

يجب أن يكون المتقدم حصل على معدل تراكمي 2 من 4 أو من 3 من 5 أو ما يعادلهم لتخصصات الهندسية وتقنية المعلومات والعلوم.

يجب على المتقدمين للوظائف الهندسية التسجيل رسمياً لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على اعتماد مهني، وارفاق الوثائق المطلوبة في طلب التقديم.

أن يختار المتقدم اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية .

رابط التقديم على وظائف شركة أرامكو 2024