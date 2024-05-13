تردد طيور بيبي الجديد 2024 وعيش اللحظة مع الأطفال

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت هي الرائدة في عالم تقديم الأفلام الطفولية والمسلسلات الكرتونية المميزة، بالإضافة إلى أن القناة تقوم كذلك بإذاعة البرامج التي يعشقها الكبار والصغار، هذا وأن لها تردد على الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هو تردد قناة طيور بيبي الجديد؟

هناك بعض المعلومات الخاصة بإستقبال قناة طيور بيبي الجديد والمميز على النايل سات، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة طيور بيبي الجديد فهو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 1274.

استقطاب قناة طيور بيبي الجديد يكون عمودي.

معامل الترميز الخاص بقناة طيور بيبي يكون عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور بيبي الجديد يكون ¾.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على العرب سات

وتتمثل أبرز المعلومات الخاصة بتنزيل قناة طيور بيبي، لمشاهدة العديد من البرامج الطفولية والأناشيد الدينية والأغاني المميزة، وغيرها من المحتوى الشيق التي تقوم القناة بتقديمه على مدار الساعة، وفقًا لما نص على التالي:-