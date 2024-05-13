رابط الاشتراك في مسابقة ترك آل الشيخ “نزال الأبطال” وكن أنت الفائز بـ 100 ألف دولار

100 ألأف دولار في انتظار المشترك الذي توقع الفائز في مسابقة نزال الأبطال التي أعلن عنها المستشار ترك آل شيخ الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملمة العربية السعودية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات الإشتراك في مسابقة نزال الأبطال للفوز بالجائزة التي أعلن عنها ترك آل شيخ وقدرها 100 ألف دولار، وإليكم التفاصيل ورابط الإشتراك…..

رابط الاشتراك في مسابقة ترك آل الشيخ

أنت على وشط الفوز بالجائزة التي أعلن عنها المستشار ترك آل شيخ لتحقق أحلامك بـ 100 ألف دولار ، إذا توقعت الفائز في مسابقة نزال الأبطال التي من المقرر أن تقام في المملكة السعودية يوم 18مايو 2024، والتي تحظى على اهتمام عدد كبير من محبي رياضة الملاكمة ، وإليكم خطوات الإشتراك ….

زيارة الصفحة الرسمية لمسابقة نزال الأبطال Ring Fire .

قم بـ اختبار الملاكم الذي تتوقع فوزه.

ثم حدد الجولة الفائزة.

قم بـ اختيار نتيجة الفوز بين KO أو الإجماع أو منقسم.

الخطوة الأخيرة ادخل الاسم الأول والثاني .

ثم ادخل البريد الإلكتروني.

واكتب رقم الجوال.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

اضغط على “موافق على الشروط والأحكام”.

في النهاية اضغط على “شارك”.

جوائز مسابقة نزال الأبطال 2024