“970.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة عن “رواتب الموظفين“ 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين وأوضحت أنه من المقرر تغيير سلم رواتب الموظفين هذا الشهر والذي سوف يشهد زيادة بنسبة تصل حتى 200٪ وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير مستوى اقتصادي أفضل لهم، كما أوضحت أن نسبة الزيادة متغيرة من موظف لآخر وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في السطور القادمة.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية عن رواتب الموظفين الجديدة بعد تطبيق الزيادة والتي سوف تكون على النحو التالي:

سوف يحصل موظفي الدرجة العاشرة على راتب قدره ستمائة وخمسون ألف دينار.

بينما العاملين في الدرجة التاسعة سوف يتقاضوا راتب يصل حتى 727.500 ألف دينار.

سوف يحصل العاملين في الدرجة الثامنة على راتب يصل حتى 819 ألف دينار.

العاملين في الدرجة الأولى من المقرر أن يحصلون على راتب قدره مليون و200 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

يمكنك الآن الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة المالية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية. بعد ذلك قم بالنقر على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالتوجه إلى الاستعلام عن رواتب الموظفين. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات والتي يجب عليك تدوينها وهي تتمثل في: اسم الموظف، الدرجة الوظيفية، رقم البطاقة الوطنية. أخيرا اضغط على زر استعلام وسوف تظهر النتيجة الخاصة بك في غضون ثواني.

موعد صرف رواتب الموظفين

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم صرف رواتب الموظفين في اليوم الأول من الشهر الميلادي وهذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا في حالة إذا واجه هذا اليوم يوم عطلة رسمية يتم تبكير الموعد أو تأخيره.