فروزن” و “موانا” و “الأميرة والوحش” وغيرها من الأفلام الرائعة لما تنزل تردد قناة سبيس تون للاطفال الجديد 2024 Spacetoon

قناة سبيس تون تعتبر بيئة آمنة وممتعة للأطفال لمشاهدة البرامج والاستمتاع بتجارب ترفيهية وتعليمية قيمة، كما تسعى القناة إلى تقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات واحتياجات الأطفال مختلف الأعمار، وتعزز القيم الإيجابية والمفاهيم التعليمية والاجتماعية، حيث تستخدم القناة أساليب تواصل مبتكرة ورسومات جذابة لجعل المحتوى مشوقًا ومسليًا للأطفال، مما يساهم في تنمية مهاراتهم واستكشاف عوالم جديدة.

تعرف على تردد قناة سبيس تون الجديد

بالنسبة للتردد الجديد لقناة سبيس تون، يمكنك ضبط التردد على جهاز التلفزيون عن طريق اختيار القائمة والإعدادات ثم التثبيت اليدوي، يجب تحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

التردد على القمر نايل: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

متابعة سبيس تون على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

أهم برامج قناة سبيس تون

هذا وتشتهر قناة سبيس تون بعرض العديد من البرامج المشهورة والمحبوبة لدى الأطفال، بعض هذه البرامج تشمل “ماشا والدب”، وهي سلسلة روسية تتبع مغامرات الفتاة ماشا ودبها الصديق، وتتميز بالقصص المشوقة والعلاقة الفريدة بين الشخصيتين. كما تعرض القناة سلسلة “توم وجيري”، التي تتبع مغامرات القط توم والفأر جيري، وتتميز بالكوميديا والمرح. هناك أيضًا سلسلة “مهرتي الصغيرة” التي تروي قصص الأميرة مهرتي ومغامراتها في عالم الخيال والسحر، وسلسلة “النمر الوردي” التي تركز على مغامرات كائن غامض ومضحك يدعى النمر الوردي ويخلق الفوضى.

باختصار، قناة سبيس تون تقدم محتوى ممتع وترفيهي للأطفال، وتعتبر وجهة مفضلة لهم لمشاهدة البرامج والأفلام الكرتونية والاستمتاع بوقتهم.

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