شوف اسمك ونزله بسرعة pdf .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة السابعة عموم محافظات العراق spa.gov.iq

سوف نوضح لكم في السطور القادمة خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك ما يتساءل عنه عدد كبير من المستفيدين داخل العراق في تلك الفترة، يجب العلم أن برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر المعوزة داخل الدولة والهدف من ذلك مساعدة المواطنين وتوفير الالتزامات الأساسية الخاصة بهم ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يجب على جميع المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة:

في مبتدأ الأمر يجب عليك التوجه إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مظلتي. ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول ومن الصفحة الرئيسية يرجى النقر على زر الحماية الاجتماعية. في الخطوة التالية يتطلب منك تحديد رقم الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها. قم بإدخال المحافظة التابع لها المتقدم. أخيرا انقر على زر استعلام وسوف يظهر لك ملف يوضح كافة أسماء المقبولين والذي يمكنك تحميله على جهازك.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

لكل من يرغب في التسجيل على برنامج الرعاية الاجتماعية يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك والتي جاءت على النحو التالي: