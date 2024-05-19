“توزيع 25.000.000 دينار فوري“ مفاجأة سارة من قروض “مصرف الرافدين“ لهذه الفئة من المواطنين

من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي قروض مصرف الرافدين 25 مليون والتي تم الإعلان عنها من قبل إدارة المصرف ويتم منحها للمواطنين الذين يرغبوا في ترميم منزلهم أو شراء منزل جديد ويتم تسديد قيمة القرض على شكل أقساط شهرية وهي من أشكال المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

قروض مصرف الرافدين 25 مليون

يمكنك الآن التقديم على قروض مصرف الرافدين والحصول على مبلغ قدره خمس وعشرون مليون دينار، والجدير بالذكر أن الهدف من توفير تلك القروض هو مساعدة المواطنين في إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم أو ترميم المنازل الخاصة بهم أو شراء منزل جديد لمن لا يمتلك منزل، ويجب العلم أنه يتم منح القرض بفوائد تصل حتى 6٪ في العام وتصل مدة التسديد حتى 6 أعوام، من أبرز الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على القروض هو أن يكون المتقدم لديه راتب شهري ثابت.

الفئات التي يحق لها التقديم على قروض مصرف الرافدين

قامت إدارة المصرف بتحديد مجموعة من الفئات التي يحق لها التقديم على قروض مصرف الرافدين وهم: