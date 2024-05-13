مشاهدة المؤسس عثمان ح 160.. قيامة عثمان الحلقة 160 على فيديو لاروزا مترجمة وعلى قناة ATV التركية

قيامة عثمان الحلقة 160 واحد من المسلسلات التي حققت شهرة واسعة بين الكثير من المسلسلات، واعتاد المتابعين على البحث اليومي خلال هذه الفترة للوصول إلى الحلقات الجديدة والحصرية من قيامة عثمان، أكد الكثير من الأشخاص أن الموسم الخامس من أهم المواسم نظراً لتطور الأحداث والمفاجآت الكثيرة وتألق الشخصيات الأساسية انضمام شخصيات جديدة،

تاريخ الدولة العثمانية كبير للغاية لذلك يهتم صناعة الدراما التركية بعرض أدق التفاصيل وما الصراعات والحروب التي وقعت فيها الدولة بسبب القبائل المختلفة التي لا ترغب في بناء الدولة العثمانية وتحالفهم مع المغول والبيزنطيين، يكتسب الجمهور المتابع معلومات كثيرة من متابعة مسلسل قيامة عثمان وهذا ما يزيد من البحث الآن عن قيامة عثمان الحلقة 160 ترقبوا معنا ونوضح لكم أهم الأحداث.

قيامة عثمان الحلقة 160

لقد تم نشر الإعلان الترويجي الأول الحلقة 160 من مسلسل قيامة عثمان، حيث تفاعل الملايين من الأشخاص مع هذا الإعلان لأنه كشف تفاصيل مهمة للغاية، ومن أهم أحداث الحلقة 160 أن عثمان يبدأ الاستعداد لفتح قلعة مكيجه بعد أن علم خيانه السيد إبراهيم، وليس فقط بل ينهي كل المكائد المدبرة ويقضى على أولجا أولاً،

وتبدأ حرب قوي ويحاول الجيش أن يكون النصر حليفهم، ويقول لهم عثمان اضربوهم بشجاعة وقوة وينجح عثمان في فرض سيطرته وفتح القلعة، وأكد عثمان أن فتح هذه القلعة يكون بداية الطريق لفتح بورصة ونهاية الكاي وبداية للجيش العثماني ويطلب منهم عثمان قتل الجميع وأن يتركوا له الخائن أولجاي.

تردد قناة ATV التركية

تشاهدون مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس والأقوى على الاطلاق عبر الشاشة الأولى قناة ATV التركية والتي تقوم بنقل الحلقة أولاً يوم الأربعاء مرة واحدة فقط على مدار الأسبوع وتصل مدة الحلقة 120 دقيقة، وتوقيت الاذاعة الساعة 9 مساءً حسب توقيت تركيا، ولذلك يمكنكم الآن ضبط إشارتها على الجهاز من خلال إضافة الرموز التالية:.