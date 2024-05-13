“توزيع 80 مليون دينار فوري”! “مصرف الرافدين” يزف بُشرى سارة لـ4 فئات

يقوم مصرف الرافدين بإطلاق العديد من السلف الإلكترونية، والقروض التي تشمل العديد من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات دولة العراق، وفي هذا فإن سلفة الرافدين تشمل 4 فئات من بينهم الموظفين والمتقاعدين وكذلك حاملي البطاقة الإلكترونية، حيث إن قيمة السلفة قد تصل إلى 80 مليون دينار عراقي، بما يمكن الحصول على هذه السلفة عبر الموقع الرسمي للمصرف أو من خلال التطبيق الخاص به.

الحصول على سلفة الرافدين إلكترونيًا

وأوضحت مصرف الرافدين، أن عملية التقديم على هذه السلفة تكون مفتوحة ومتاحة في ساعات العمل الرسمية، مع قبول كافة الطلبات المقدمة، وعمل فحص ومراجعة دقيقة لجميع المبالغ المالية في اليوم ذاته، ليحصل عليها جميع المواطنين المتقدمين، عبر إرسال رسائل نصية تُفيد بإستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على السلفة، ويمكنك صرفها بشكل إلكتروني.

الهدف من توزيع السلف إلكترونيًا عبر مصرف الرافدين

وأكد البيان الصادر عن مصرف الرافدين، أن خطوة الحصول على سلفة الرافدين، جاءت ضمن الجهود التي يتم بذلها من قبل الحكومة العراقية، تسهيلاً للخدمات المالية التي يتم تقديمها لكافة العملاء، فضلًا عن تعزيز التواصل الرقمي بين العملاء والمصرف، بما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على الجميع، ويعكس ذلك إلتزام المصرف بتطوير جميع خدمات المالية التي تتناسب مع تطلعات العملاء، وسد احتياجاتهم المالية، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات عبر الموقع وإنهاءها كذلك إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر المصرف.