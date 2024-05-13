تابع “الحلقة 160” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 على تردد الفجر الجزائرية وAtv في موعدها الرسمي

ينتظر الكثيرين موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 وذلك بعد انتهاء عرض الحلقة السابقة من المسلسل، حيث أن هذا العمل الدرامي يُعرض أسبوعياً يوم الخميس الساعة التاسعة، واستطاع هذا المسلسل أن يحصل على شعبية كبيرة في الوطن العربي ونعرض لك اهم المعلومات عنه فيما يلي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160

إليكم القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160:

يتم عرض المسلسل على قناة ATV وهي مسئولة عن عرض المسلسلات التركية المترجمة إلى اللغة العربية، وترددها 10769، معدل الترميز هو 27500.

كما أن قناة الفجر تقوم بعرض المسلسل أيضًا على تردد 12034.

يُمكن متابعة المسلسل من خلال منصة قصة عشق والتي تعرض المسلسلات مترجم.

وجدير بالذكر أن لهذا المسلسل بدأ مع بداية شهر أكتوبر القادم؛ وذلك لأن الموسم الثاني والثالث والرابع تم عرضهم في بداية شهر أكتوبر، كما أنه يعرض في نفس الموعد يوم الخميس من كل أسبوع.

أبطال مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

لقد شارك في مسلسل قيامة عثمان مجموعة من النجوم وهم:

بوراك أوزجيفيت والذي قام بدور الغازي عثمان والذي كان شارك بمسلسل حب أعمى.

ميراي اكاي والتي قامت بدور ال تشيشك.

أصليهان كارالار والتي قامت بدور مالهون خاتون وشاركت أيضاً في مسلسل تل الصقر.

نهاد التنيكايا والتي قامت بدور اولوف.

راغب سافاش والتي قام بدور دوندار بيه ومن أعماله مسلسل وادي الذئاب.

دنيز باروت وهي في المسلسل السلطانة أسمهان.

احداث مسلسل قيامة عثمان

أدت كثرة البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 160 إلى جذب كثير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لمشاهدة المسلسل، وذلك لأنه مسلسل تاريخي عبارة عن مزيج من التاريخ والدراما والإثارة، تدور القصة حول تأسيس الدولة العثمانية، حيث يتولى قيادة الدولة العثمانية الغازي عثمان الأول وهو الابن الثالث لأرطغرل، ويوضح المسلسل الصراعات التي حدثت بين الدولة العثمانية والتتار والمغول والروم والصليبيين وكيف نجح الملك في الحفاظ على الدولة وتخليصها من الفقر والضعف لتتحول إلى دولة قوية صلبة، وهذا بجانب الصراعات التي يواجهها عثمان مع عمه دوندار وقبيلته.