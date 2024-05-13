استعلام رواتب المتقاعدين في الجزائر بالزيادات الجديدة بمناسبة عيد الأضحى

الحكومة الجزائرية تعمل دائما علي العمل بالنمو الاقتصادي علي الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية إلا أنها تبذل قصاري جهودها من اجل تقديم جميع الدعم لمواطنيها لمواكبة ومواجهة هذه الظروف لذا صرح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد بالدولة عن الزيادة برواتب المتقاعدين بالدولة بعد الموافقة علي هذا القرار من خلال وزارة المالية الجزائرية نظرا لرفع الروح المعنوية للمواطنين بالدولة والعمل علي رفع مستوي المعيشة بحيث يكون عندة القدرة علي سداد جميع حوائجه وعدم الحاجة إلي احد ، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافه التفاصيل اللازمة التي تختص بهذا الموضوع في السطور التالية.

الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق بعد إضافة الزيادة 2024

زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الإلكتروني.

ثم قم قم بالانتقال إلي الصفحة الرئيسية والنقر علي الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل.

يرجي النقر علي أيقونة رواتب المتقاعدين بالجزائر.

ثم يجب إدخال كافة البيانات الشخصية، أرفاق جميع المستندات بطريقة وصورة صحيحة.

انقر علي زر الاستعلام.

سيتم علي الفور إظهار النتيجة التي تتعلق براتبك بعد هذه الزيادة.

سلم رواتب المتقاعدين بالجزائر بعد الزيادة المضافة لهم لعام 2024