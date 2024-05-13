زيادة 100 ألف دينار.. رواتب المتقاعدين في العراق 2024 سلم المرتبات

تزف الحكومة العراقية بشري ساره لمواطنيها من خلال زيادة رواتب المتقاعدين لمبلغ 100000 ألف دينار عراقي، بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص علي زيادة النمو الاقتصادي من اجل حياه كريمة بكل مواطن في الدولة، تهدف أيضا إلي رفع الروح المعنوية بتلك الفئة خصوصا وذلك نظرا لضعف مرتبتها بدء من سن التقاعد، من اجل ذلك يريد العديد من المواطنين معرفة كيفية الاستعلام عن رواتبهم بعد هذه الزيادة وكم تصل رواتبهم الأساسية بعد هذه الزيادة، سنخبركم بكافة التفاصيل المتعلقة بتلك الموضوع انتظرنا.

شروط رواتب المتقاعدين في العراق

يشترط علية أن يكون قد تجاوز سن أل60 عاما.

كما يجب أن يكون قد تمكن من سداد جميع الاشتراكات التأمينية.

ينبغي علية أيضا أن يكون لدية حساب بنكي ساري خاص باسمة في احد البنوك.

أن يكون قد أدي مدة في عملة تتجاوز أل 20 عام.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة

ادخل علي موقع وزارة المالية الإلكتروني.

انقر علي الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط علي خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

سيتطلب منك إدخال البيانات الشخصية المتعلقة بك يرجي إدخالها بشكل صحيح.

انقر علي زر الاستعلام.

علي الفور سيتم إظهار راتبك الذي تقتضيه بعد إضافة الزيادة علية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة 2024