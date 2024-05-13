تعرف على سبب قيام فيسبوك بتقليل الزيارات المحولة إلى المواقع الإخبارية بنسبة 50%

وفقًا لتقرير جديد، قامت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقليل الزيارات المحولة منها إلى المواقع الإخبارية الخارجية بنسبة تصل إلى 50% خلال العام الماضي.

أصدرت مؤسستي Chart beat وSimilar web التقرير، وقاما بتحليل حركة الزوار في حوالي 800 موقع إخباري باستخدام بيانات تتبع من جهات خارجية لتقدير حجم الزيارات المحولة من فيسبوك.

كما أشارت البيانات التي جُمعت منذ عام 2018 إلى أن الزيارات إلى المواقع الإخبارية الخارجية من فيسبوك قد تراجعت بنسبة تصل إلى 58% خلال السنوات الست الماضية وبنسبة 50% خلال العام الماضي.

وتظهر البيانات أيضًا أن فيسبوك يمثل الآن نسبة 7% فقط من الزيارات الإجمالية لتلك المواقع في التقرير، في عام 2018 شكلت الزيارات المحولة من الشبكة الاجتماعية الشهيرة حوالي 30% من إجمالي الزيارات.

ووفقًا للتقرير، تأثرت المواقع الصغيرة بشكل كبير بالتغييرات التي أجرتها فيسبوك.

قامت شركة ميتا (الشركة الأم فيسبوك) بالعمل على تقليل وجود المحتوى الإخباري تدريجيًا في تطبيقاتها، وأنهت في ديسمبر الماضي مشروع “فيسبوك نيوز” الذي كان يدعم ناشري الأخبار.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت ميتا أنها تسعى إلى تقليل المحتوى السياسي بشكل خاص في منصاتها لتحسين تجربة المستخدمين، مع جعل عرض المحتوى المتعلق بالسياسة اختياريًا.

كما قامت ميتا بتغيير خوارزميات ترشيح المحتوى وعرضه في منصاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتقليل ظهور الروابط الخارجية بشكل عام وزيادة ظهور مقاطع الفيديو والصور والمنشورات الأخرى التي تساعد في إبقاء المستخدمين في المنصة لأطول فترة ممكنة، ويركزون على الجانب الترفيهي وتجاهل الجدل والنقاش السياسي.

وفي عام 2021، صرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قائلاً: “إن أحد أهم التعليقات التي نسمعها من مجتمعنا الآن هو أن الناس لا يرغبون في أن تسيطر السياسة والصراع على تجربتهم في خدماتنا”.

أدلى زوكربيرج بهذه التصريحات بعد مثوله أمام الكونغرس الأمريكي للتحقيق في دور منصات ميتا في أحداث الشغب التي وقعت في الولايات المتحدة.

الهدف من قيام فيسبوك بتقليل الزيارات المحولة إلى المواقع

تسعى شركة ميتا إلى زيادة تفاعل المستخدمين في المنصة من خلال الابتعاد عن القضايا السياسية وتجنب التدقيق النظامي، وتتبع نفس السياسة في إنستجرام وتويتر.

موضوعات قد تهمك:

بموصفات جبارة: طرح هاتف هواوي Huawei Pura 70 Ultra في المملكة العربية السعودية تعرف عليها.

شركة فيفو تقدم هاتف Vivo V30e الجديد رسميًا.

الكشف عن الهاتف الخارق.. شركة إنفينيكس تكشف عن هاتف Infinix GT 20 Pro في السعودية.

سامسونج تطرح هاتف Galaxy A25 5G والسعر مفاجأة.

الكشف عن هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE رسميًا في الصين.

موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد Motorola Edge 50 Ultra.