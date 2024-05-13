نزلها هسه.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024

تسعي الحكومة العراقية بأقصى جهودها إلى تقديم الدعم لمواطنيها بغرض توفير حياه افضل لكل مواطن بالدولة، لذا يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدة من اهم البرامج التي تعمل علي ذلك، تستهدف الرعاية الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا من اجل القدرة علي مواجهة المعيشة الصعبة، يستهدف ايضا فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن من خلال توافر عدة شروط وأحكام من عبر هذه السطور الأتية سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع انتظرنا.

خطوات معرفة أسماء المواطنين المقبولين بالرعاية الاجتماعية

أولا: الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثانيا: انتقل بعد ذلك إلي أيقونة الخدمات الإلكترونية من خلال النقر عليها.

ثالثا: قم بتحديد الوجبة الذي تريد الاستعلام من خلالها علي الاسم الخاص بك.

رابعا: سوف يتطلب من الباحث إدخال جميع البيانات الشخصية المتعلقة به بطريقة صحيحة.

خامسا: من خلال علي زر الاستعلام سيتم إظهار النتيجة المتعلقة بهذا الاسم.

أخيرا: انتظر بضع ثواني سوف تحصل علي نتيجتك، ثم اضغط علي زر الحفظ.

ماهي الشروط المطلوبة من اجل الحصول علي الرعاية الاجتماعية